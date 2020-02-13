Температура в Антарктиді продовжує бити рекорди

Бразильські вчені зафіксували новий температурний рекорд в Антарктиді. Стовпчики термометрів піднялися до + 20,75 градуса.

До такого рівня повтря прогрілося 9 лютого на острові Сеймур. Про це повідомляє The Guardian.

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Новий рекорд перевищує попередній на 2,45 градуса. За даними бразильських вчених, стовпчики термометрів сягали до + 20,75 градуса. Попередній рекорд встановили 6 лютого. Тоді на аргентинській базі "Есперанса" зафіксували температуру повітря +18,3 градуса.

Вчені додали, що помітили потепління на всіх 23 ділянках в Антарктиді.

Рекорд ще повинна підтвердити Всесвітня метеорологічна організація.

Однак, на думку науковців, така температура є аномальною.

Острів Сеймур, на якому зафіксували новий рекорд / Google Maps

Чому в Антарктиді так потепліло? Вчені вважають: найімовірніше на формування такої високої температури вплинуло поєднання природної мінливості та глобального потепління.