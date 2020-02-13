Температура в Антарктиде продолжает бить рекорды

Бразильские ученые зафиксировали новый температурный рекорд в Антарктиде. Столбики термометров поднялись до +20,75 градуса.

До такого уровня воздух прогрелся 9 февраля на острове Сеймур. Об этом сообщает The Guardian.

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Новый рекорд превышает предыдущий на 2,45 градуса. По данным бразильских ученых, столбики термометров достигали до +20,75 градуса. Предыдущий рекорд установили 6 февраля. Тогда на аргентинской базе "Эсперанса" зафиксировали температуру воздуха +18,3 градуса.

Ученые добавили, что заметили потепление на всех 23 участках в Антарктиде. По мнению ученых, такая температура является аномальной.

Рекорд еще должна подтвердить Всемирная метеорологическая организация.

Остров Сеймур, на котором зафиксировали новый рекорд / Google Maps

Почему в Антарктиде так потеплело?Ученые считают: скорее всего на формирование такой высокой температуры повлияло сочетание природной изменчивости и глобального потепления.