Температура в Антарктиде продолжает бить рекорды
Бразильские ученые зафиксировали новый температурный рекорд в Антарктиде. Столбики термометров поднялись до +20,75 градуса.
До такого уровня воздух прогрелся 9 февраля на острове Сеймур. Об этом сообщает The Guardian.
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Новый рекорд превышает предыдущий на 2,45 градуса. По данным бразильских ученых, столбики термометров достигали до +20,75 градуса. Предыдущий рекорд установили 6 февраля. Тогда на аргентинской базе "Эсперанса" зафиксировали температуру воздуха +18,3 градуса.
Ученые добавили, что заметили потепление на всех 23 участках в Антарктиде. По мнению ученых, такая температура является аномальной.
Рекорд еще должна подтвердить Всемирная метеорологическая организация.
Остров Сеймур, на котором зафиксировали новый рекорд / Google Maps
Почему в Антарктиде так потеплело?Ученые считают: скорее всего на формирование такой высокой температуры повлияло сочетание природной изменчивости и глобального потепления.
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