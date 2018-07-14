Прогноз погоды на 15 июля: кратковременные дожди по всей территории Украины
Погода в Украине 15 июля будет дождливой, но теплой. Осадки пройдут практически по всей территории Украины. Самой низкой температура будет на Западе.
Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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В большинстве областей ожидаются локальные дожди с грозами. Непродолжительные. Солнца тоже будет хватать. Разве что в южной части Украины – Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье и их районы, а также Крым – все же будет доминировать сухая солнечная воздушная масса,
– пишет Наталья Диденко.
В столице завтра ожидается +25...+27 градусов. Однако есть вероятность локальных дождей с грозой.
По сообщениям Украинского Гидрометцентра средняя температура по Украине 15 июля будет такой: на Западе +18...+25 градусов, на Востоке +26...+30, на Севере +21...+27, на Юге страны +26...+30 градусов, а в центральной части столбик термометра покажет +22...+27 градусов.
Скорость ветра в среднем составит от 5 до 10 метров за секунду.
Прогноз погоды на воскресенье, 15 июля, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +19...+21
Ровно – +19...+21
Житомир – +21...+23
Винница – +22...+24
Одесса – +26...+28
Николаев – +27...+29
Херсон – +28...+30
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +24...+26
Сумы – +25...+27
Полтава – +25...+27
Днепр – +26...+28
Запорожье – +28...+30
Донецк – +27...+29
Луганск – +26...+28
Харьков – +26...+28
Киев – +23...+25
Прогноз погоды на воскресенье, 15 июля, от Укргидрометцентра