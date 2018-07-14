Прогноз погоды на 15 июля: кратковременные дожди по всей территории Украины

Погода в Украине 15 июля будет дождливой, но теплой. Осадки пройдут практически по всей территории Украины. Самой низкой температура будет на Западе.

Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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В большинстве областей ожидаются локальные дожди с грозами. Непродолжительные. Солнца тоже будет хватать. Разве что в южной части Украины – Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье и их районы, а также Крым – все же будет доминировать сухая солнечная воздушная масса,

– пишет Наталья Диденко.

В столице завтра ожидается +25...+27 градусов. Однако есть вероятность локальных дождей с грозой.

По сообщениям Украинского Гидрометцентра средняя температура по Украине 15 июля будет такой: на Западе +18...+25 градусов, на Востоке +26...+30, на Севере +21...+27, на Юге страны +26...+30 градусов, а в центральной части столбик термометра покажет +22...+27 градусов.

Скорость ветра в среднем составит от 5 до 10 метров за секунду.

Прогноз погоды на воскресенье, 15 июля, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +19...+21

Ровно – +19...+21

Житомир – +21...+23

Винница – +22...+24

Одесса – +26...+28

Николаев – +27...+29

Херсон – +28...+30

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +24...+26

Сумы – +25...+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +28...+30

Донецк – +27...+29

Луганск – +26...+28

Харьков – +26...+28

Киев – +23...+25

Прогноз погоды на воскресенье, 15 июля, от Укргидрометцентра