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Прогноз погоди на 15 липня: короткочасні дощі по всій території України

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Прогноз погоди в Україні на 15 липня
Прогноз погоди в Україні на 15 липня / Liv Bruce

Погода в Україні 15 липня буде дощовою проте теплою. Опади пройдуть практично по всій території України. Найнижчою температура буде на Заході.

Про це пише український синоптик Наталка Діденко.

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У більшості областей очікуються локальні дощі з грозами. Нетривалі. Сонця також вистачатиме.
Хіба що у південній частині України - Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та їхні райони, а також Крим, все ж домінуватиме суха сонячна повітряна маса,
– пише Наталка Діденко.

У столиці завтра очікується +25+27 градусів. Однак є ймовірність локальних дощів з грозою.

За повідомленнями Українського Гідрометцентру середня температура по Україні 15 липня буде такою: на Заході +18...+25 градусів, на Сході +26...+30, на Півночі +21...+27, на Півдні країни +26...+30 градусів, а в центральній частині стовпчик термометра вказуватиме +22...+27 градусів.

Швидкість вітру в середньому становитиме від 5 до 10 метрів за секунду.

Прогноз погоди на неділю, 15 липня, у містах України:

Ужгород – +23...+25

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +19...+21

Рівне – +19...+21

Житомир – +21...+23

Вінниця – +22...+24

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +24...+26

Суми – +25...+27

Полтава – +25...+27

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +26...+28

Харків – +26...+28

Київ – +23...+25

погода, погода в Україні, погода 15 липняПрогноз погоди на неділю, 15 липня, від Укргідрометцентру

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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