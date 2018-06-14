Прогноз погоды на 15 июня: дожди, грозы и град накроют большинство областей
Погода в Украине в пятницу, 15 июня, будет совсем не летней. Большинство областей охватят грозы, местами с градом и шквальным ветром.
Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
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15 июня грозовые дожди охватят западные области, на севере Украины, а также Полтавскую, Харьковскую, Винницкую, Черкасскую и некоторые районы Кировоградщины. Повсюду, кроме дождей, прогнозируют вероятный град и шквальные порывы ветра.
Солнечная погода ожидается только в южных регионах и в Луганской и Донецкой областях.
Днем в большинстве областей температура воздуха поднимется до + 25 + 29 градусов, на юге и востоке обещают + 27 + 33, а местами даже до + 34 + 35 градусов.
Лишь на западе будет прохладная свежесть и + 21 + 26.
В Киеве в пятницу ожидается дождь с грозой и возможные шквальные порывы ветра.
Прогноз погоды на пятницу, 15 июня, в городах Украины:
Ужгород – +24 ... + 26
Львов – +22 ... + 24
Ивано-Франковск – +23 ... + 25
Тернополь – +24 ... + 26
Черновцы – +23 ... + 25
Хмельницкий – +24 ... + 26
Луцк – +22 ... + 24
Ровно – +22 ... + 24
Житомир – +24 ... + 26
Винница – 25 ... + 27
Одесса – 28 ... + 30
Николаев – +31 ... + 33
Херсон – +31 ... + 33
Симферополь – +31 ... + 33
Кропивницкий – +26 ... + 28
Черкассы – 25 ... + 27
Чернигов – +24 ... + 26
Суммы – +24 ... + 26
Полтава – 25 ... + 27
Днепр – +31 .. + 33
Запорожье – +31 .. + 33
Донецк – +31 .. + 33
Луганск – +31 .. + 33
Харьков – +29 ... + 31
Киев – +24 ... + 26
Прогноз погоды в Украине на 15 июня