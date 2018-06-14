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Прогноз погоды на 15 июня: дожди, грозы и град накроют большинство областей

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Прогноз погоды в Украине на 15 июня
Прогноз погоды в Украине на 15 июня / Getty images

Погода в Украине в пятницу, 15 июня, будет совсем не летней. Большинство областей охватят грозы, местами с градом и шквальным ветром.

Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

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15 июня грозовые дожди охватят западные области, на севере Украины, а также Полтавскую, Харьковскую, Винницкую, Черкасскую и некоторые районы Кировоградщины. Повсюду, кроме дождей, прогнозируют вероятный град и шквальные порывы ветра.

Солнечная погода ожидается только в южных регионах и в Луганской и Донецкой областях.

Днем в большинстве областей температура воздуха поднимется до + 25 + 29 градусов, на юге и востоке обещают + 27 + 33, а местами даже до + 34 + 35 градусов.

Лишь на западе будет прохладная свежесть и + 21 + 26.

В Киеве в пятницу ожидается дождь с грозой и возможные шквальные порывы ветра.

Прогноз погоды на пятницу, 15 июня, в городах Украины:

Ужгород – +24 ... + 26

Львов – +22 ... + 24

Ивано-Франковск – +23 ... + 25

Тернополь – +24 ... + 26

Черновцы – +23 ... + 25

Хмельницкий – +24 ... + 26

Луцк – +22 ... + 24

Ровно – +22 ... + 24

Житомир – +24 ... + 26

Винница – 25 ... + 27

Одесса – 28 ... + 30

Николаев – +31 ... + 33

Херсон – +31 ... + 33

Симферополь – +31 ... + 33

Кропивницкий – +26 ... + 28

Черкассы – 25 ... + 27

Чернигов – +24 ... + 26

Суммы – +24 ... + 26

Полтава – 25 ... + 27

Днепр – +31 .. + 33

Запорожье – +31 .. + 33

Донецк – +31 .. + 33

Луганск – +31 .. + 33

Харьков – +29 ... + 31

Киев – +24 ... + 26

Прогноз погоди в Україні на 15 червняПрогноз погоды в Украине на 15 июня

Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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