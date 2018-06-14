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Прогноз погоди на 15 червня: дощі, грози і подекуди град накриють більшість областей

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Прогноз погоди в Україні на 15 червня
Прогноз погоди в Україні на 15 червня / Getty images

Погода в Україні у п'ятницю, 15 червня, буде зовсім не літньою. Більшість областей охоплять грози, подекуди з градом та шквальними вітрами.

Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

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15 червня грозові дощі охоплять західні області, північ України, а також Полтавщину, Харківщину, Вінниччину, Черкащину та деякі райони Кіровоградщини. Повсюди, окрім дощів, прогнозують ймовірний град та шквальні пориви вітру.

Сонячна погода очікується лише у південних регіонах та на Луганщині і Донеччині.

Вдень у більшості областей температура повітря підніметься до +25+29 градусів, на півдні та сході обіцяють +27+33, а місцями навіть до +34+35 градусів.

Лише на заході буде прохолодна свіжість і +21+26.

У Києві в п'ятницю очікується дощ з грозою та можливі шквальні пориви вітру.

Прогноз погоди на п'ятницю, 15 червня, у містах України:

Ужгород – +24...+26

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +24...+26

Вінниця – +25...+27

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +24...+26

Суми – +24...+26

Полтава – +25...+27

Дніпро – +31..+33

Запоріжжя – +31..+33

Донецьк – +31..+33

Луганськ – +31..+33

Харків – +29...+31

Київ – +24...+26

Прогноз погоди в Україні на 15 червня
Прогноз погоди в Україні на 15 червня

Теги: Новини України Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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