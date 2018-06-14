Прогноз погоди на 15 червня: дощі, грози і подекуди град накриють більшість областей
Погода в Україні у п'ятницю, 15 червня, буде зовсім не літньою. Більшість областей охоплять грози, подекуди з градом та шквальними вітрами.
Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
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15 червня грозові дощі охоплять західні області, північ України, а також Полтавщину, Харківщину, Вінниччину, Черкащину та деякі райони Кіровоградщини. Повсюди, окрім дощів, прогнозують ймовірний град та шквальні пориви вітру.
Сонячна погода очікується лише у південних регіонах та на Луганщині і Донеччині.
Вдень у більшості областей температура повітря підніметься до +25+29 градусів, на півдні та сході обіцяють +27+33, а місцями навіть до +34+35 градусів.
Лише на заході буде прохолодна свіжість і +21+26.
У Києві в п'ятницю очікується дощ з грозою та можливі шквальні пориви вітру.
Прогноз погоди на п'ятницю, 15 червня, у містах України:
Ужгород – +24...+26
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +22...+24
Рівне – +22...+24
Житомир – +24...+26
Вінниця – +25...+27
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +24...+26
Суми – +24...+26
Полтава – +25...+27
Дніпро – +31..+33
Запоріжжя – +31..+33
Донецьк – +31..+33
Луганськ – +31..+33
Харків – +29...+31
Київ – +24...+26
Прогноз погоди в Україні на 15 червня