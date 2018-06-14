12:53
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    29°C 18°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    29°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, 13 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Сильна негода знову накриє частину України: перелік областей

1217 Читать новость на русском
14 червня в Україні оголошено штормове попередження через негоду
14 червня в Україні оголошено штормове попередження через негоду / Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 14 червня, у багатьох регіонах України очікується значне погіршення погодних умов. Зокрема, на Заході пройдуть сильні грози, можливий град.

Про це попереджає "Український гідрометцентр".

Читайте також: Буревій та сильні зливи: негода наробила лиха на заході України

14 червня вдень у західних – Житомирській, Вінницькій областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град. На Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині та Вінниччині сильні дощі,
– йдеться у повідомленні.

Через несприятливу погоду в областях оголошено штормове попередження.

Також, синоптики наголошують, що у найближчі дні 14-15 червня в Україні, окрім більшості західних, північних районів, Черкаської та Полтавської областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.


В Україні оголосили штормове попередження

Нагадаємо, у вівторок, 12 червня, у Закарпатській області пройшла сильна злива, яка супроводжувалася рясним градом. Через негоду були пошкоджені майже 200 житлових будинків та десятки автомобілів.

Теги: Новини України Негода в Україні Погода Новини Закарпаття Новини Житомира Вінниця Новини Хмельницького Новини Івано-Франківська
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
сьогодні, 12:03 Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
Лев Парцхаладзе 326
ЗНО – не зло: як змінилось ставлення українців до тестування
сьогодні, 11:04 ЗНО – не зло: як змінилось ставлення українців до тестування
407
День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
сьогодні, 10:00 День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
Ірина Полицька 1757
День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
сьогодні, 08:48 День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
Злой Одессит 1846
Футболісти збірної Англії відмовилися куштувати російський коровай під час ЧС-2018
сьогодні, 09:28 Футболісти збірної Англії відмовилися куштувати російський коровай під час ЧС-2018
4878
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук