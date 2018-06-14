Сильна негода знову накриє частину України: перелік областей

Сьогодні, 14 червня, у багатьох регіонах України очікується значне погіршення погодних умов. Зокрема, на Заході пройдуть сильні грози, можливий град.

Про це попереджає "Український гідрометцентр".

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14 червня вдень у західних – Житомирській, Вінницькій областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град. На Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині та Вінниччині сильні дощі,

– йдеться у повідомленні.

Через несприятливу погоду в областях оголошено штормове попередження.

Також, синоптики наголошують, що у найближчі дні 14-15 червня в Україні, окрім більшості західних, північних районів, Черкаської та Полтавської областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



В Україні оголосили штормове попередження

Нагадаємо, у вівторок, 12 червня, у Закарпатській області пройшла сильна злива, яка супроводжувалася рясним градом. Через негоду були пошкоджені майже 200 житлових будинків та десятки автомобілів.