Сильная непогода снова накроет часть Украины: перечень областей
Сегодня, 14 июня, во многих регионах Украины ожидается значительное ухудшение погодных условий. В частности, на Западе пройдут сильные грозы, возможен град.
Об этом предупреждает "Украинский гидрометцентр".
Читайте также: Ураган и сильные ливни: непогода натворила бед на западе Украины
14 июня днем в западных – Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами град. На Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой и Винницкой области сильные дожди,
– говорится в сообщении.
Из-за неблагоприятной погоды в областях объявлено штормовое предупреждение.
Также синоптики отмечают, что в ближайшие дни 14-15 июня в Украине, кроме большинства западных, северных районов, Черкасской и Полтавской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Украине объявили штормовое предупреждение
Напомним, во вторник, 12 июня, в Закарпатской области прошел сильный ливень, который сопровождался обильным градом. Из-за непогоды были повреждены почти 200 жилых домов и десятки автомобилей.