Сильная непогода снова накроет часть Украины: перечень областей

Сегодня, 14 июня, во многих регионах Украины ожидается значительное ухудшение погодных условий. В частности, на Западе пройдут сильные грозы, возможен град.

Об этом предупреждает "Украинский гидрометцентр".

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14 июня днем в западных – Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами град. На Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой и Винницкой области сильные дожди,

– говорится в сообщении.

Из-за неблагоприятной погоды в областях объявлено штормовое предупреждение.



Также синоптики отмечают, что в ближайшие дни 14-15 июня в Украине, кроме большинства западных, северных районов, Черкасской и Полтавской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.



В Украине объявили штормовое предупреждение

Напомним, во вторник, 12 июня, в Закарпатской области прошел сильный ливень, который сопровождался обильным градом. Из-за непогоды были повреждены почти 200 жилых домов и десятки автомобилей.