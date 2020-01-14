Прогноз погоды на 15 января: будет солнечно и до +10 за окном
Погода в Украине, в среду, 15 января, будет теплой и вовсе не зимней. Так, по всей территории страны будет сиять солнце, а температура воздуха местами достигнет даже +10 градусов.
Рекордно теплая зима не спешит удивлять морозом и снегом, ниже нуля будет только ночью. Так, 15-го января в Украине повсеместно антициклон, сухая и теплая погода. Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
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Температура воздуха в течение дня среды ожидается +2...+6 градусов, на Западе – +4...+9 градусов. Небольшое похолодание придет в Крещение,
– отмечает специалист.
Теплее всего будет на Львовщине. Там температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов.
Холоднее всего – на Луганщине. Там воздух прогреется максимум до +1...+3 градусов.
Ветер будет юго-западным, 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве осадки не предусматриваются, температура воздуха в течение дня будет колебаться в районе +3...+5 градусов.
Прогноз погоды на среду, 15 января, в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +6...+8
Ровно – +5...+7
Житомир – +4...+6
Винница – +3...+5
Одесса – +4...+6
Николаев – +4...+6
Херсон – +4...+6
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +3...+5
Сумы – +2...+4
Полтава – +3...+5
Днепр – +3...+5
Запорожье – +3...+5
Донецк – +2...+4
Луганск – +1...+3
Харьков – +2...+4
Киев – +3...+5
Прогноз погоды на среду, 15 января, от Укргидрометцентра