Прогноз погоды на 15 января: будет солнечно и до +10 за окном

Погода в Украине, в среду, 15 января, будет теплой и вовсе не зимней. Так, по всей территории страны будет сиять солнце, а температура воздуха местами достигнет даже +10 градусов.

Рекордно теплая зима не спешит удивлять морозом и снегом, ниже нуля будет только ночью. Так, 15-го января в Украине повсеместно антициклон, сухая и теплая погода. Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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Температура воздуха в течение дня среды ожидается +2...+6 градусов, на Западе – +4...+9 градусов. Небольшое похолодание придет в Крещение,

– отмечает специалист.

Теплее всего будет на Львовщине. Там температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов.

Холоднее всего – на Луганщине. Там воздух прогреется максимум до +1...+3 градусов.

Ветер будет юго-западным, 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве осадки не предусматриваются, температура воздуха в течение дня будет колебаться в районе +3...+5 градусов.

Прогноз погоды на среду, 15 января, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +6...+8

Ровно – +5...+7

Житомир – +4...+6

Винница – +3...+5

Одесса – +4...+6

Николаев – +4...+6

Херсон – +4...+6

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +3...+5

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – +3...+5

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – +2...+4

Киев – +3...+5



Прогноз погоды на среду, 15 января, от Укргидрометцентра