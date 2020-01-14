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      Прогноз погоды на 15 января: будет солнечно и до +10 за окном

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      Прогноз погоды на 15 января / Иллюстративное фото

      Погода в Украине, в среду, 15 января, будет теплой и вовсе не зимней. Так, по всей территории страны будет сиять солнце, а температура воздуха местами достигнет даже +10 градусов.

      Рекордно теплая зима не спешит удивлять морозом и снегом, ниже нуля будет только ночью. Так, 15-го января в Украине повсеместно антициклон, сухая и теплая погода. Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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      Температура воздуха в течение дня среды ожидается +2...+6 градусов, на Западе – +4...+9 градусов. Небольшое похолодание придет в Крещение,
      – отмечает специалист.

      Теплее всего будет на Львовщине. Там температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов.

      Холоднее всегона Луганщине. Там воздух прогреется максимум до +1...+3 градусов.

      Ветер будет юго-западным, 5 – 10 метров в секунду.

      В Киеве осадки не предусматриваются, температура воздуха в течение дня будет колебаться в районе +3...+5 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 15 января, в городах Украины:

      Ужгород – +4...+6

      Львов – +7...+9

      Ивано-Франковск – +6...+8

      Тернополь – +4...+6

      Черновцы – +4...+6

      Хмельницкий – +3...+5

      Луцк – +6...+8

      Ровно – +5...+7

      Житомир – +4...+6

      Винница – +3...+5

      Одесса – +4...+6

      Николаев – +4...+6

      Херсон – +4...+6

      Симферополь – +4...+6

      Кропивницкий – +4...+6

      Черкассы – +4...+6

      Чернигов – +3...+5

      Сумы – +2...+4

      Полтава – +3...+5

      Днепр – +3...+5

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +1...+3

      Харьков – +2...+4

      Киев – +3...+5

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      Прогноз погоды на среду, 15 января, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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