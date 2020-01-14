Прогноз погоди на 15 січня: буде сонячно та до +10 за вікном
Погода в Україні, у середу, 15 січня, буде теплою та зовсім не зимовою. Так, по всій території країни сяятиме сонце, а температура повітря подекуди сягне навіть +10 градусів.
Рекордно тепла зима не поспішає дивувати морозом та снігом, нижче нуля буде лише вночі. Так, 15-го січня в Україні повсюди антициклон, суха та тепла погода. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Температура повітря протягом дня середи очікується +2…+6 градусів, на Заході – +4…+9 градусів. Невелике похолодання прийде під Водохреще,
– зазначає фахівець.
Найтепліше буде на Львівщині. Там температура повітря підніметься до +7…+9 градусів.
Найхолодніше – на Луганщині. Там повітря прогріється максимум до +1…+3 градусів.
Вітер буде південно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві опади не передбачаються, температура повітря протягом дня коливатиметься в районі +3...+5 градусів.
Прогноз погоди на середу, 15 січня, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +6…+8
Рівне – +5…+7
Житомир – +4…+6
Вінниця – +3…+5
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +3…+5
Суми – +2…+4
Полтава – +3…+5
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +1…+3
Харків – +2…+4
Київ – +3...+5
Прогноз погоди на середу, 15 січня, від Укргідрометцентру