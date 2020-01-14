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      Прогноз погоди на 15 січня: буде сонячно та до +10 за вікном

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      Прогноз погоди на 15 січня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні, у середу, 15 січня, буде теплою та зовсім не зимовою. Так, по всій території країни сяятиме сонце, а температура повітря подекуди сягне навіть +10 градусів.

      Рекордно тепла зима не поспішає дивувати морозом та снігом, нижче нуля буде лише вночі. Так, 15-го січня в Україні повсюди антициклон, суха та тепла погода. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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      Температура повітря протягом дня середи очікується +2…+6 градусів, на Заході – +4…+9 градусів. Невелике похолодання прийде під Водохреще,
      – зазначає фахівець.

      Найтепліше буде на Львівщині. Там температура повітря підніметься до +7…+9 градусів.

      Найхолодніше на Луганщині. Там повітря прогріється максимум до +1…+3 градусів.

      Вітер буде південно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві опади не передбачаються, температура повітря протягом дня коливатиметься в районі +3...+5 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 15 січня, у містах України:

      Ужгород – +4…+6

      Львів – +7…+9

      Івано-Франківськ – +6…+8

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +6…+8

      Рівне – +5…+7

      Житомир – +4…+6

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +4…+6

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – +4…+6

      Черкаси – +4…+6

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +2…+4

      Полтава – +3…+5

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +2…+4

      Київ – +3...+5

      погода прогноз погоди
      Прогноз погоди на середу, 15 січня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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