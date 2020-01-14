Прогноз погоди на 15 січня: буде сонячно та до +10 за вікном

Погода в Україні, у середу, 15 січня, буде теплою та зовсім не зимовою. Так, по всій території країни сяятиме сонце, а температура повітря подекуди сягне навіть +10 градусів.

Рекордно тепла зима не поспішає дивувати морозом та снігом, нижче нуля буде лише вночі. Так, 15-го січня в Україні повсюди антициклон, суха та тепла погода. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Температура повітря протягом дня середи очікується +2…+6 градусів, на Заході – +4…+9 градусів. Невелике похолодання прийде під Водохреще,

– зазначає фахівець.

Найтепліше буде на Львівщині. Там температура повітря підніметься до +7…+9 градусів.

Найхолодніше – на Луганщині. Там повітря прогріється максимум до +1…+3 градусів.

Вітер буде південно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві опади не передбачаються, температура повітря протягом дня коливатиметься в районі +3...+5 градусів.

Прогноз погоди на середу, 15 січня, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +6…+8

Рівне – +5…+7

Житомир – +4…+6

Вінниця – +3…+5

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +4…+6

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +3…+5

Суми – +2…+4

Полтава – +3…+5

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +1…+3

Харків – +2…+4

Київ – +3...+5



Прогноз погоди на середу, 15 січня, від Укргідрометцентру