Прогноз погоды на 15 марта: днем будет солнечно, а ночью – мороз
Погода в Украине в воскресенье, 15 марта, будет солнечной и безоблачной. Однако ночью синоптики обещают небольшие морозы.
Наталья Диденко в Фейсбуке сообщила, что в воскресенье придет антициклон по имени Helge и поэтому везде предполагается сухая воздушная масса.
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В целом температура воздуха в Украине будет в пределах +2 ... +6 градусов тепла. Теплую погоду обещают на Закарпатье – от +6 до +8 градусов. Холоднее всего будет на Харьковщине – от +1 до +3 градусов тепла.
Впрочем возможен и сильный ветер, который будет доходить до 7-12 метров в секунду. Кроме того, ночью температура воздуха опустится местами до -5 градусов мороза.
В Киеве будет солнечно и без осадков. Днем – +2 ... +4 градуса, а ночью – -1 ...-3.
Прогноз погоды на воскресенье, 15 марта, в городах Украины:
Ужгород – +6…+8
Львов – +4…+6
Ивано-Франковск – +4…+6
Тернополь – +3…+5
Черновцы – +4…+6
Хмельницкий – +3…+5
Луцк – +3…+5
Ровно – +3…+5
Житомир – +3…+5
Винница – +3…+5
Одесса – +5…+7
Николаев – +4…+6
Херсон – +4…+6
Симферополь – +4…+6
Кропивницкий – +3…+5
Черкассы – +3…+5
Чернигов – +2…+4
Сумы – +2…+4
Полтава – +2…+4
Днепр – +3…+5
Запорожье – +4…+6
Донецк – +3…+5
Луганск – +3…+5
Харьков – +1…+3
Киев – +2…+4