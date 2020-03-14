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      Прогноз погоды на 15 марта: днем будет солнечно, а ночью – мороз

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      Погода в Украине в воскресенье, 15 марта, будет солнечной и безоблачной. Однако ночью синоптики обещают небольшие морозы.

      Наталья Диденко в Фейсбуке сообщила, что в воскресенье придет антициклон по имени Helge и поэтому везде предполагается сухая воздушная масса.

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      В целом температура воздуха в Украине будет в пределах +2 ... +6 градусов тепла. Теплую погоду обещают на Закарпатье – от +6 до +8 градусов. Холоднее всего будет на Харьковщине – от +1 до +3 градусов тепла.

      Впрочем возможен и сильный ветер, который будет доходить до 7-12 метров в секунду. Кроме того, ночью температура воздуха опустится местами до -5 градусов мороза.

      В Киеве будет солнечно и без осадков. Днем – +2 ... +4 градуса, а ночью – -1 ...-3.

      Прогноз погоды на воскресенье, 15 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +6…+8

      Львов – +4…+6

      Ивано-Франковск – +4…+6

      Тернополь – +3…+5

      Черновцы – +4…+6

      Хмельницкий – +3…+5

      Луцк – +3…+5

      Ровно – +3…+5

      Житомир – +3…+5

      Винница – +3…+5

      Одесса – +5…+7

      Николаев – +4…+6

      Херсон – +4…+6

      Симферополь – +4…+6

      Кропивницкий – +3…+5

      Черкассы – +3…+5

      Чернигов – +2…+4

      Сумы – +2…+4

      Полтава – +2…+4

      Днепр – +3…+5

      Запорожье – +4…+6

      Донецк – +3…+5

      Луганск – +3…+5

      Харьков – +1…+3

      Киев – +2…+4


      Прозноз погоды на 15 марта от Укргидрометцентра

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
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