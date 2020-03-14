Прогноз погоды на 15 марта: днем будет солнечно, а ночью – мороз

Погода в Украине в воскресенье, 15 марта, будет солнечной и безоблачной. Однако ночью синоптики обещают небольшие морозы.

Наталья Диденко в Фейсбуке сообщила, что в воскресенье придет антициклон по имени Helge и поэтому везде предполагается сухая воздушная масса.

Кстати Удивительно: в Виннице уже зацвели сакуры – видео

В целом температура воздуха в Украине будет в пределах +2 ... +6 градусов тепла. Теплую погоду обещают на Закарпатье – от +6 до +8 градусов. Холоднее всего будет на Харьковщине – от +1 до +3 градусов тепла.

Впрочем возможен и сильный ветер, который будет доходить до 7-12 метров в секунду. Кроме того, ночью температура воздуха опустится местами до -5 градусов мороза.

В Киеве будет солнечно и без осадков. Днем – +2 ... +4 градуса, а ночью – -1 ...-3.

Прогноз погоды на воскресенье, 15 марта, в городах Украины:

Ужгород – +6…+8

Львов – +4…+6

Ивано-Франковск – +4…+6

Тернополь – +3…+5

Черновцы – +4…+6

Хмельницкий – +3…+5

Луцк – +3…+5

Ровно – +3…+5

Житомир – +3…+5

Винница – +3…+5

Одесса – +5…+7

Николаев – +4…+6

Херсон – +4…+6

Симферополь – +4…+6

Кропивницкий – +3…+5

Черкассы – +3…+5

Чернигов – +2…+4

Сумы – +2…+4

Полтава – +2…+4

Днепр – +3…+5

Запорожье – +4…+6

Донецк – +3…+5

Луганск – +3…+5

Харьков – +1…+3

Киев – +2…+4



Прозноз погоды на 15 марта от Укргидрометцентра