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      Прогноз погоди на 15 березня: вдень буде сонячно, а вночі – мороз

      - Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 15 березня / pinterest.ru

      Погода в Україні у неділю, 15 березня, буде сонячною та безхмарною. Однак вночі синоптики обіцяють невеликі морози.

      Наталка Діденко у фейсбуці повідомила, що у неділю присуне антициклон на ім‘я Helge і тому скрізь передбачається суха повітряна маса.

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      Загалом температура повітря в Україні буде у межах +2...+6 градусів тепла. Найтеплішу погоду обіцяють на Закарпатті – від +6 до +8 градусів. Найхолодніше буде на Харківщині – від +1 до +3 градусів тепла.

      Втім можливий і сильний вітер, який доходитиме до 7 – 12 метрів за секунду. Окрім того, вночі температура повітря опуститься подекуди до -5 градусів морозу.

      У Києві буде сонячно та без опадів. Вдень – +2...+4 градуси, а вночі – -1...-3.

      Прогноз погоди на неділю, 15 березня, у містах України:

      Ужгород – +6…+8

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +3…+5

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +3…+5

      Житомир – +3…+5

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +5…+7

      Миколаїв – +4…+6

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – +3…+5

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +2…+4

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +3…+5

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +1…+3

      Київ – +2…+4


      Прозноз погоди на 15 березня від Укргідрометцентру

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
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