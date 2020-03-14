Прогноз погоди на 15 березня: вдень буде сонячно, а вночі – мороз
Погода в Україні у неділю, 15 березня, буде сонячною та безхмарною. Однак вночі синоптики обіцяють невеликі морози.
Наталка Діденко у фейсбуці повідомила, що у неділю присуне антициклон на ім‘я Helge і тому скрізь передбачається суха повітряна маса.
До речі Дивовижно: у Вінниці вже зацвіли сакури – відео
Загалом температура повітря в Україні буде у межах +2...+6 градусів тепла. Найтеплішу погоду обіцяють на Закарпатті – від +6 до +8 градусів. Найхолодніше буде на Харківщині – від +1 до +3 градусів тепла.
Втім можливий і сильний вітер, який доходитиме до 7 – 12 метрів за секунду. Окрім того, вночі температура повітря опуститься подекуди до -5 градусів морозу.
У Києві буде сонячно та без опадів. Вдень – +2...+4 градуси, а вночі – -1...-3.
Прогноз погоди на неділю, 15 березня, у містах України:
Ужгород – +6…+8
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +3…+5
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +3…+5
Рівне – +3…+5
Житомир – +3…+5
Вінниця – +3…+5
Одеса – +5…+7
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +2…+4
Суми – +2…+4
Полтава – +2…+4
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +3…+5
Харків – +1…+3
Київ – +2…+4