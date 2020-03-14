Прогноз погоди на 15 березня: вдень буде сонячно, а вночі – мороз

Погода в Україні у неділю, 15 березня, буде сонячною та безхмарною. Однак вночі синоптики обіцяють невеликі морози.

Наталка Діденко у фейсбуці повідомила, що у неділю присуне антициклон на ім‘я Helge і тому скрізь передбачається суха повітряна маса.

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Загалом температура повітря в Україні буде у межах +2...+6 градусів тепла. Найтеплішу погоду обіцяють на Закарпатті – від +6 до +8 градусів. Найхолодніше буде на Харківщині – від +1 до +3 градусів тепла.

Втім можливий і сильний вітер, який доходитиме до 7 – 12 метрів за секунду. Окрім того, вночі температура повітря опуститься подекуди до -5 градусів морозу.

У Києві буде сонячно та без опадів. Вдень – +2...+4 градуси, а вночі – -1...-3.

Прогноз погоди на неділю, 15 березня, у містах України:

Ужгород – +6…+8

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +3…+5

Рівне – +3…+5

Житомир – +3…+5

Вінниця – +3…+5

Одеса – +5…+7

Миколаїв – +4…+6

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +2…+4

Суми – +2…+4

Полтава – +2…+4

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +3…+5

Харків – +1…+3

Київ – +2…+4



Прозноз погоди на 15 березня від Укргідрометцентру