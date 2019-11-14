Прогноз погоды на 15 ноября: на Западе Украины – дожди, на Востоке – солнце
Погода в Украине в пятницу, 15 ноября, будет несколько прохладнее, чем в предыдущий день, но достаточно теплой как на последний месяц осени. Так, средняя температура воздуха днем составит +7 +13 градусов.
Прохладнее всего будет на севере Украины – +7 +11 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Между тем на Востоке и в Центре ожидается +8 +13 градусов; на Западе - +10 +14 градусов, в частности на Закарпатье – до +13 +17 градусов; в южной части – +12 +17 градусов.
На Западе Украины возможен небольшой дождь, а на остальной территории будет сухо. Ветер останется юго-восточным, но уже стихнет, только на Востоке еще задержатся отдельные штормовые порывы.
Погода в Киеве будет сухой, но облачной. Юго-восточный ветер стихнет до умеренного, а температура воздуха составит +8 +10 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 15 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +14…+16
Львов – +9…+11
Ивано-Франковск – +9…+11
Тернополь – +8…+10
Черновцы – +12…+14
Хмельницкий – +8…+10
Луцк – +8…+10
Ровно – +12…+14
Житомир – +7…+9
Винница – +7…+9
Одесса – +14…+16
Николаев – +13…+15
Херсон – +13…+15
Симферополь – +15…+17
Кропивницкий – +7…+9
Черкассы – +7…+9
Чернигов – +7…+9
Сумы – +7…+9
Полтава – +7…+9
Днепр – +7…+9
Запорожье – +10…+12
Донецк – +8…+10
Луганск – +8…+10
Харьков – +8…+10
Киев – +8…+10