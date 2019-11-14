Прогноз погоды на 15 ноября: на Западе Украины – дожди, на Востоке – солнце

Погода в Украине в пятницу, 15 ноября, будет несколько прохладнее, чем в предыдущий день, но достаточно теплой как на последний месяц осени. Так, средняя температура воздуха днем составит +7 +13 градусов.

Прохладнее всего будет на севере Украины – +7 +11 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Между тем на Востоке и в Центре ожидается +8 +13 градусов; на Западе - +10 +14 градусов, в частности на Закарпатье – до +13 +17 градусов; в южной части – +12 +17 градусов.

На Западе Украины возможен небольшой дождь, а на остальной территории будет сухо. Ветер останется юго-восточным, но уже стихнет, только на Востоке еще задержатся отдельные штормовые порывы.

Погода в Киеве будет сухой, но облачной. Юго-восточный ветер стихнет до умеренного, а температура воздуха составит +8 +10 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 15 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +14…+16

Львов – +9…+11

Ивано-Франковск – +9…+11

Тернополь – +8…+10

Черновцы – +12…+14

Хмельницкий – +8…+10

Луцк – +8…+10

Ровно – +12…+14

Житомир – +7…+9

Винница – +7…+9

Одесса – +14…+16

Николаев – +13…+15

Херсон – +13…+15

Симферополь – +15…+17

Кропивницкий – +7…+9

Черкассы – +7…+9

Чернигов – +7…+9

Сумы – +7…+9

Полтава – +7…+9

Днепр – +7…+9

Запорожье – +10…+12

Донецк – +8…+10

Луганск – +8…+10

Харьков – +8…+10

Киев – +8…+10



Прогноз погоды на 15 ноября от Укргидрометцентра