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      Прогноз погоды на 15 ноября: на Западе Украины – дожди, на Востоке – солнце

      9 Читати новину українською
      Погода 15 ноября 2019 Украина – какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 15 ноября / goodfon.ru

      Погода в Украине в пятницу, 15 ноября, будет несколько прохладнее, чем в предыдущий день, но достаточно теплой как на последний месяц осени. Так, средняя температура воздуха днем составит +7 +13 градусов.

      Прохладнее всего будет на севере Украины – +7 +11 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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      Между тем на Востоке и в Центре ожидается +8 +13 градусов; на Западе - +10 +14 градусов, в частности на Закарпатье – до +13 +17 градусов; в южной части – +12 +17 градусов.

      На Западе Украины возможен небольшой дождь, а на остальной территории будет сухо. Ветер останется юго-восточным, но уже стихнет, только на Востоке еще задержатся отдельные штормовые порывы.

      Погода в Киеве будет сухой, но облачной. Юго-восточный ветер стихнет до умеренного, а температура воздуха составит +8 +10 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 15 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +14…+16

      Львов – +9…+11

      Ивано-Франковск – +9…+11

      Тернополь – +8…+10

      Черновцы – +12…+14

      Хмельницкий – +8…+10

      Луцк – +8…+10

      Ровно – +12…+14

      Житомир – +7…+9

      Винница – +7…+9

      Одесса – +14…+16

      Николаев – +13…+15

      Херсон – +13…+15

      Симферополь – +15…+17

      Кропивницкий – +7…+9

      Черкассы – +7…+9

      Чернигов – +7…+9

      Сумы – +7…+9

      Полтава – +7…+9

      Днепр – +7…+9

      Запорожье – +10…+12

      Донецк – +8…+10

      Луганск – +8…+10

      Харьков – +8…+10

      Киев – +8…+10

      прогноз погоди в Україні на 15 листопада
      Прогноз погоды на 15 ноября от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Погода
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