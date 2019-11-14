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      Прогноз погоди на 15 листопада: на Заході України – дощі, на Сході – сонце

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      Погода 15 листопада 2019 Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 15 листопада / goodfon.ru

      Погода в Україні в п’ятницю, 15 листопада, буде дещо прохолоднішою, ніж попереднього дня, але досить теплою як на останній місяць осені. Так, середня температура повітря вдень становитиме +7+13 градусів.

      Найпрохолодніше буде на Півночі України – +7+11 градусів, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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      Тим часом на Сході та в Центрі очікується +8+13 градусів; на Заході – +10+14 градусів, зокрема на Закарпатті – до +13+17 градусів; у південній частині – +12+17 градусів.

      На Заході України можливий невеликий дощ, а на решті території буде сухо. Вітер залишиться південно-східним, але вже стихне, лише на Сході ще затримаються окремі штормові пориви.

      Погода у Києві буде сухою, але хмарною. Південно-східний вітер стихне до помірного, а температура повітря становитиме +8+10 градусів.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 15 листопада, у містах України:

      Ужгород – +14…+16

      Львів – +9…+11

      Івано-Франківськ – +9…+11

      Тернопіль – +8…+10

      Чернівці – +12…+14

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +8…+10

      Рівне – +12…+14

      Житомир – +7…+9

      Вінниця – +7…+9

      Одеса – +14…+16

      Миколаїв – +13…+15

      Херсон – +13…+15

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +7…+9

      Черкаси – +7…+9

      Чернігів – +7…+9

      Суми – +7…+9

      Полтава – +7…+9

      Дніпро – +7…+9

      Запоріжжя – +10…+12

      Донецьк – +8…+10

      Луганськ – +8…+10

      Харків – +8…+10

      Київ – +8…+10

      прогноз погоди в Україні на 15 листопада
      Прогноз погоди на 15 листопада від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
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