Прогноз погоди на 15 листопада: на Заході України – дощі, на Сході – сонце

Погода в Україні в п’ятницю, 15 листопада, буде дещо прохолоднішою, ніж попереднього дня, але досить теплою як на останній місяць осені. Так, середня температура повітря вдень становитиме +7+13 градусів.

Найпрохолодніше буде на Півночі України – +7+11 градусів, повідомила синоптик Наталка Діденко.

Дивіться фото і відео, як Венеція іде під воду

Тим часом на Сході та в Центрі очікується +8+13 градусів; на Заході – +10+14 градусів, зокрема на Закарпатті – до +13+17 градусів; у південній частині – +12+17 градусів.

На Заході України можливий невеликий дощ, а на решті території буде сухо. Вітер залишиться південно-східним, але вже стихне, лише на Сході ще затримаються окремі штормові пориви.

Погода у Києві буде сухою, але хмарною. Південно-східний вітер стихне до помірного, а температура повітря становитиме +8+10 градусів.

Прогноз погоди на п’ятницю, 15 листопада, у містах України:

Ужгород – +14…+16

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +8…+10

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +8…+10

Рівне – +12…+14

Житомир – +7…+9

Вінниця – +7…+9

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +13…+15

Херсон – +13…+15

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +7…+9

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +7…+9

Суми – +7…+9

Полтава – +7…+9

Дніпро – +7…+9

Запоріжжя – +10…+12

Донецьк – +8…+10

Луганськ – +8…+10

Харків – +8…+10

Київ – +8…+10



Прогноз погоди на 15 листопада від Укргідрометцентру