Прогноз погоди на 15 листопада: на Заході України – дощі, на Сході – сонце
Погода в Україні в п’ятницю, 15 листопада, буде дещо прохолоднішою, ніж попереднього дня, але досить теплою як на останній місяць осені. Так, середня температура повітря вдень становитиме +7+13 градусів.
Найпрохолодніше буде на Півночі України – +7+11 градусів, повідомила синоптик Наталка Діденко.
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Тим часом на Сході та в Центрі очікується +8+13 градусів; на Заході – +10+14 градусів, зокрема на Закарпатті – до +13+17 градусів; у південній частині – +12+17 градусів.
На Заході України можливий невеликий дощ, а на решті території буде сухо. Вітер залишиться південно-східним, але вже стихне, лише на Сході ще затримаються окремі штормові пориви.
Погода у Києві буде сухою, але хмарною. Південно-східний вітер стихне до помірного, а температура повітря становитиме +8+10 градусів.
Прогноз погоди на п’ятницю, 15 листопада, у містах України:
Ужгород – +14…+16
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +8…+10
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +8…+10
Рівне – +12…+14
Житомир – +7…+9
Вінниця – +7…+9
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +13…+15
Херсон – +13…+15
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +7…+9
Черкаси – +7…+9
Чернігів – +7…+9
Суми – +7…+9
Полтава – +7…+9
Дніпро – +7…+9
Запоріжжя – +10…+12
Донецьк – +8…+10
Луганськ – +8…+10
Харків – +8…+10
Київ – +8…+10