Прогноз погоды на 16 марта: в Украину возвращаются морозы

Уже в пятницу, 16 марта, в Украину возвращаются морозы. Первыми похолодание почувствуют на себе жители северных областей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, температура опустится в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях. Уже днем ​​16 марта до -4 градусов мороза.

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На остальной территории температура будет колебаться в рамках 0 ... + 4 тепла. Тепло будет еще на западе и юге до + 5 ... + 10 градусов.

При этом синоптик прогнозирует осадки в большинстве областей. В основном будет идти дождь, а на севере – снег и мокрый снег. Только в восточных областях и в южной части (кроме Одесской области) - без существенных осадков.

В Киеве 16 марта снег и мокрый снег, температура -1 ... -3 градуса.

Прогноз погоды на пятницу, 16 марта, в городах Украины:

Ужгород – + 8 ... + 10

Львов – + 7 ... + 9

Ивано-Франковск – + 8 ... + 10

Тернополь – + 7 ... + 9

Черновцы – + 8 ... + 10

Хмельницкий – +6 ... +8

Луцк – 0 ... + 2

Ровно – 0 ... + 2

Житомир – 0 ... -2

Винница – + 5 ... + 7

Одесса – +6 ... +8

Николаев – + 7 ... + 9

Херсон – + 7 ... + 9

Симферополь – + 9 ... + 11

Кропивницкий – + 4 ... + 6

Черкассы – + 2 ... + 4

Чернигов – -1 ... -3

Сумы – -1 ... -3

Полтава – + 2 ... + 4

Днепр – + 4 ... + 6

Запорожье – + 5 ... + 7

Донецк – + 4 ... + 6

Луганск – + 4 ... + 6

Харьков – 0 ... + 2

Киев – -1 ... -3