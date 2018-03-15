Прогноз погоды на 16 марта: в Украину возвращаются морозы
Уже в пятницу, 16 марта, в Украину возвращаются морозы. Первыми похолодание почувствуют на себе жители северных областей.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Так, температура опустится в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях. Уже днем 16 марта до -4 градусов мороза.
Читайте также: Где в Украине на выходных будет сыпать снег и будет очень холодно: карта
На остальной территории температура будет колебаться в рамках 0 ... + 4 тепла. Тепло будет еще на западе и юге до + 5 ... + 10 градусов.
При этом синоптик прогнозирует осадки в большинстве областей. В основном будет идти дождь, а на севере – снег и мокрый снег. Только в восточных областях и в южной части (кроме Одесской области) - без существенных осадков.
В Киеве 16 марта снег и мокрый снег, температура -1 ... -3 градуса.
Прогноз погоды на пятницу, 16 марта, в городах Украины:
Ужгород – + 8 ... + 10
Львов – + 7 ... + 9
Ивано-Франковск – + 8 ... + 10
Тернополь – + 7 ... + 9
Черновцы – + 8 ... + 10
Хмельницкий – +6 ... +8
Луцк – 0 ... + 2
Ровно – 0 ... + 2
Житомир – 0 ... -2
Винница – + 5 ... + 7
Одесса – +6 ... +8
Николаев – + 7 ... + 9
Херсон – + 7 ... + 9
Симферополь – + 9 ... + 11
Кропивницкий – + 4 ... + 6
Черкассы – + 2 ... + 4
Чернигов – -1 ... -3
Сумы – -1 ... -3
Полтава – + 2 ... + 4
Днепр – + 4 ... + 6
Запорожье – + 5 ... + 7
Донецк – + 4 ... + 6
Луганск – + 4 ... + 6
Харьков – 0 ... + 2
Киев – -1 ... -3