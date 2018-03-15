Прогноз погоди на 16 березня: в Україну повертаються морози
Вже у п’ятницю, 16 березня, в Україну повертаються морози. Першими похолодання відчують на собі жителі північних областей.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Так, температура опуститься у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях. Вже вдень 16 березня до -4 градусів морозу.
Читайте також: Де в Україні на вихідних сипатиме сніг та буде дуже холодно: карта
На решті території температура коливатиметься в рамках 0…+4 тепла. Тепло буде ще на заході та півдні до +5…+10 градусів.
При цьому синоптик прогнозує опади у більшості областей. Здебільшого йтиме дощ, а на півночі - сніг та мокрий сніг. Тільки у східних областях та у південній частині (окрім Одещини) - без істотних опадів.
У Києві 16 березня сніг та мокрий сніг, температура -1…-3 градуси.
Прогноз погоди на п’ятницю, 16 березня, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – 0…-2
Вінниця – +5…+7
Одеса – +6…+8
Миколаїв – +7…+9
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +2…+4
Чернігів – -1…-3
Суми – -1…-3
Полтава – +2…+4
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +4…+6
Харків – 0…+2
Київ – -1…-3