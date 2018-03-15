Прогноз погоди на 16 березня: в Україну повертаються морози

Вже у п’ятницю, 16 березня, в Україну повертаються морози. Першими похолодання відчують на собі жителі північних областей.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Так, температура опуститься у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях. Вже вдень 16 березня до -4 градусів морозу.

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На решті території температура коливатиметься в рамках 0…+4 тепла. Тепло буде ще на заході та півдні до +5…+10 градусів.

При цьому синоптик прогнозує опади у більшості областей. Здебільшого йтиме дощ, а на півночі - сніг та мокрий сніг. Тільки у східних областях та у південній частині (окрім Одещини) - без істотних опадів.

У Києві 16 березня сніг та мокрий сніг, температура -1…-3 градуси.

Прогноз погоди на п’ятницю, 16 березня, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – 0…-2

Вінниця – +5…+7

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +9…+11

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +2…+4

Чернігів – -1…-3

Суми – -1…-3

Полтава – +2…+4

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +4…+6

Харків – 0…+2

Київ – -1…-3