Прогноз погоды на 16 апреля: дожди во всех регионах Украины, в западных областях – со снегом
Погода в Украине во вторник, 16 апреля, будет прохладной и дождливой. А почти во всех западных регионах следует ожидать еще и осадков в виде снега.
Прохлада сохранится в Украине еще с ночи, когда температура воздуха в ряде западных областей опустится до -3 градусов. Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.
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В западных областях ночью без существенных осадков, но возможны сильные заморозки в воздухе: 0...-5 градусов, днем – дождь, местами с мокрым снегом,
– сообщают специалисты.
Так, холоднее всего в дневные часы будет в западных областях, почти всюду – +6...+8 градусов, только в Тернопольской и Черновицкой областях температура воздуха упадет до +5...+7 градусов.
Теплее всего, в свою очередь, будет на Закарпатье и на Востоке. Так, в Донецкой, Луганской, Харьковской и Закарпатской областях воздух прогреется до +13...+15 градусов.
Ветер в стране будет преимущественно северо-восточный, 7-12 метров в секунду, в западной части – местами порывы до 15-20 метров за секунду.
В Киеве тоже дождь, воздух в столице прогреется до +9...+11 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 16 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +13...+15
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +6...+8
Ровно – +7...+9
Житомир – +9...+11
Винница – +8...+10
Одесса – +8...+10
Николаев – +8...+10
Херсон – +10...+12
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +10...+12
Сумы – + 10... + 12
Полтава – +11...+13
Днепр – +10...+12
Запорожье – +11...+13
Донецк – +13...+15
Луганск – +13...+15
Харьков – +13...+15
Киев – +9...+11
Прогноз погоды на вторник, 16 апреля, от Укргидрометцентра