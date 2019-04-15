Прогноз погоды на 16 апреля: дожди во всех регионах Украины, в западных областях – со снегом

Погода в Украине во вторник, 16 апреля, будет прохладной и дождливой. А почти во всех западных регионах следует ожидать еще и осадков в виде снега.

Прохлада сохранится в Украине еще с ночи, когда температура воздуха в ряде западных областей опустится до -3 градусов. Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.

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В западных областях ночью без существенных осадков, но возможны сильные заморозки в воздухе: 0...-5 градусов, днем – дождь, местами с мокрым снегом,

– сообщают специалисты.

Так, холоднее всего в дневные часы будет в западных областях, почти всюду – +6...+8 градусов, только в Тернопольской и Черновицкой областях температура воздуха упадет до +5...+7 градусов.

Теплее всего, в свою очередь, будет на Закарпатье и на Востоке. Так, в Донецкой, Луганской, Харьковской и Закарпатской областях воздух прогреется до +13...+15 градусов.

Ветер в стране будет преимущественно северо-восточный, 7-12 метров в секунду, в западной части – местами порывы до 15-20 метров за секунду.

В Киеве тоже дождь, воздух в столице прогреется до +9...+11 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 16 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +13...+15

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +6...+8

Ровно – +7...+9

Житомир – +9...+11

Винница – +8...+10

Одесса – +8...+10

Николаев – +8...+10

Херсон – +10...+12

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +10...+12

Сумы – + 10... + 12

Полтава – +11...+13

Днепр – +10...+12

Запорожье – +11...+13

Донецк – +13...+15

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15

Киев – +9...+11



Прогноз погоды на вторник, 16 апреля, от Укргидрометцентра