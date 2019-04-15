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      Прогноз погоды на 16 апреля: дожди во всех регионах Украины, в западных областях – со снегом

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      Погода 16 апреля 2019 Украина - какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 16 апреля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине во вторник, 16 апреля, будет прохладной и дождливой. А почти во всех западных регионах следует ожидать еще и осадков в виде снега.

      Прохлада сохранится в Украине еще с ночи, когда температура воздуха в ряде западных областей опустится до -3 градусов. Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.

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      В западных областях ночью без существенных осадков, но возможны сильные заморозки в воздухе: 0...-5 градусов, днем – дождь, местами с мокрым снегом,
      – сообщают специалисты.

      Так, холоднее всего в дневные часы будет в западных областях, почти всюду – +6...+8 градусов, только в Тернопольской и Черновицкой областях температура воздуха упадет до +5...+7 градусов.

      Теплее всего, в свою очередь, будет на Закарпатье и на Востоке. Так, в Донецкой, Луганской, Харьковской и Закарпатской областях воздух прогреется до +13...+15 градусов.

      Ветер в стране будет преимущественно северо-восточный, 7-12 метров в секунду, в западной части – местами порывы до 15-20 метров за секунду.

      В Киеве тоже дождь, воздух в столице прогреется до +9...+11 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 16 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +13...+15

      Львов – +6...+8

      Ивано-Франковск – +6...+8

      Тернополь – +5...+7

      Черновцы – +5...+7

      Хмельницкий – +6...+8

      Луцк – +6...+8

      Ровно – +7...+9

      Житомир – +9...+11

      Винница – +8...+10

      Одесса – +8...+10

      Николаев – +8...+10

      Херсон – +10...+12

      Симферополь – +10...+12

      Кропивницкий – +9...+11

      Черкассы – +10...+12

      Чернигов – +10...+12

      Сумы – + 10... + 12

      Полтава – +11...+13

      Днепр – +10...+12

      Запорожье – +11...+13

      Донецк – +13...+15

      Луганск – +13...+15

      Харьков – +13...+15

      Киев – +9...+11

      прогноз погоди на квітень, заморозки, сніг, прогноз погоди на 16 квітня, погода на 16 квітня
      Прогноз погоды на вторник, 16 апреля, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
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