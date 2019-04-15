Прогноз погоди на 16 квітня: дощі – у всіх регіонах України, у західних областях – зі снігом

Погода в Україні у вівторок, 16 квітня, буде прохолодною та дощовою. А майже у всіх західних регіонах слід очікувати ще й опадів у вигляді снігу.

Прохолода утримається в Україні ще з ночі, коли температура повітря у низці західних областей опуститься до -3 градусів. Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.

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У західних областях вночі без істотних опадів, проте можливі сильні заморозки у повітрі: до 0...-5 градусів, вдень – дощ, подекуди з мокрим снігом,

– повідомляють фахівці.

Так, найхолодніше у денні години буде у західних областях, майже всюди – +6...+8 градусів, лише у Тернопільській і Чернівецькій областях температура повітря впаде до +5...+7 градусів.

Найтепліше, своєю чергою, буде на Закарпатті та на Сході. Так, у Донецькій, Луганській, Харківській і Закарпатській областях повітря прогріється до +13...+15 градусів.

Вітер в країні буде переважно північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, у західній частині – місцями пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

У Києві теж дощитиме, повітря у столиці прогріється до +9...+11 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 16 квітня, у містах України:

Ужгород – +13…+15

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +6…+8

Рівне – +7…+9

Житомир – +9…+11

Вінниця – +8…+10

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +10…+12

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +9…+11

Черкаси – +10…+12

Чернігів – +10…+12

Суми – +10…+12

Полтава – +11…+13

Дніпро – +10…+12

Запоріжжя – +11…+13

Донецьк – +13…+15

Луганськ – +13…+15

Харків – +13…+15

Київ – +9…+11



Прогноз погоди на вівторок, 16 квітня, від Укргідрометцентру