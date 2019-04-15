Прогноз погоди на 16 квітня: дощі – у всіх регіонах України, у західних областях – зі снігом
Погода в Україні у вівторок, 16 квітня, буде прохолодною та дощовою. А майже у всіх західних регіонах слід очікувати ще й опадів у вигляді снігу.
Прохолода утримається в Україні ще з ночі, коли температура повітря у низці західних областей опуститься до -3 градусів. Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.
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У західних областях вночі без істотних опадів, проте можливі сильні заморозки у повітрі: до 0...-5 градусів, вдень – дощ, подекуди з мокрим снігом,
– повідомляють фахівці.
Так, найхолодніше у денні години буде у західних областях, майже всюди – +6...+8 градусів, лише у Тернопільській і Чернівецькій областях температура повітря впаде до +5...+7 градусів.
Найтепліше, своєю чергою, буде на Закарпатті та на Сході. Так, у Донецькій, Луганській, Харківській і Закарпатській областях повітря прогріється до +13...+15 градусів.
Вітер в країні буде переважно північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, у західній частині – місцями пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
У Києві теж дощитиме, повітря у столиці прогріється до +9...+11 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 16 квітня, у містах України:
Ужгород – +13…+15
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +6…+8
Рівне – +7…+9
Житомир – +9…+11
Вінниця – +8…+10
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +10…+12
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +9…+11
Черкаси – +10…+12
Чернігів – +10…+12
Суми – +10…+12
Полтава – +11…+13
Дніпро – +10…+12
Запоріжжя – +11…+13
Донецьк – +13…+15
Луганськ – +13…+15
Харків – +13…+15
Київ – +9…+11
Прогноз погоди на вівторок, 16 квітня, від Укргідрометцентру