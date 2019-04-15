У Карпатах посеред квітня випало 1,3 метра снігу: неймовірні фото, відео

У гірських районах Івано-Франківської області посеред квітня випав сніг, і тепер сніговий покрив у Карпатах сягає майже 120-130 сантиметрів. За словами синоптиків, опади у горах варто очікувати ще 2-3 дні, а тоді почнеться різке потепління до +20 градусів.

Начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович у коментарі Укрінформу розповів, що така сніжна погода у Карпатах є нормальною на початку квітня.

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Середній покрив снігу у Карпатах сягає 120-130 сантиметрів. Снігу у горах достатньо і опади у вигляді мокрого снігу будуть ще 2-3 дні. На низинній території області очікуємо дощі. Вже наступного тижня прийде потепління. У четвер-п’ятницю очікуємо до +20 градусів. У горах тоді буде відлига,

– зазначив він.

Фахівці не вбачають жодних аномалій у такій зимовій погоді в горах. За їхніми словами, бували роки, коли сніг у квітні випадав вже після того, як зацвіли усі дерева.



Засніжена обсерваторія на горі Піп Іван

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост також повідомляє, що станом на сьогодні, 15 квітня, мороз у Карпатах сягає -9 градусів. Зауважимо, гора Піп Іван – одна з найвищих вершин Українських Карпат і сягає 2020,5 метра.

Сніжна погода у Карпатах тримається ще від зими. Тож сніг не сходив з вершин цілий березень і половину квітня.

Туристи та любителі гірського відпочинку також діляться у мережі світлинами засніжених Карпат. Для них така погода – чудова можливість покатитися на лижах та сноуборді.