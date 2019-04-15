12:55
15 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Побег министра обороны РФ. Унижение деда Пу
      Вєсті Кремля
      18:15, 13 апреля
      Вести.UA. Жир: Фантастические подарки от Порошенко. Бойко решил хайпануть
      Вєсті.UA
      19:01, 13 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      В Карпатах в середине апреля выпало 1,3 метра снега: невероятные фото, видео

      150 Читати новину українською
      В Карпатах выпало более метра снега
      В Карпатах выпало более метра снега / Фото из Facebook

      В горных районах Ивано-Франковской области в середине апреля выпал снег, и теперь снежный покров в Карпатах достигает почти 120-130 сантиметров. По словам синоптиков, осадки в горах стоит ожидать еще 2-3 дня, а потом начнется резкое потепление до +20 градусов.

      Начальник Ивано-Франковского областного центра гидрометеорологии Владимир Фригович в комментарии Укринформу рассказал, что такая снежная погода в Карпатах является нормальной в начале апреля.

      Читайте также: В Украину идут заморозки: где и когда ждать похолодания

      Средний покров снега в Карпатах достигает 120-130 сантиметров. Снега в горах достаточно и осадки в виде мокрого снега будут еще 2-3 дня. На низменной территории области ожидаем дожди. Уже на следующей неделе придет потепление. В четверг-пятницу ожидаем до +20 градусов. В горах тогда будет оттепель,
      – отметил он.

      Специалисты не видят никаких аномалий в такой зимней погоде в горах. По их словам, бывали годы, когда снег в апреле выпадал уже после того, как зацвели все деревья.


      Заснеженная обсерватория на горе Поп Иван

      Черногорский горный поисково-спасательный пост также сообщает, что по состоянию на сегодня, 15 апреля, мороз в Карпатах достигает -9 градусов. Заметим, гора Поп Иван – одна из высочайших вершин Украинских Карпат и достигает 2020,5 метров.

      Снежная погода в Карпатах держится еще с зимы. Поэтому снег не сходил с вершин весь март и половину апреля.

       

      Туристы и любители горного отдыха также делятся в сети фотографиями заснеженных Карпат. Для них такая погода – отличная возможность покатиться на лыжах и сноуборде.

       

       

       

       

       

       

      blog_ava
      В Украину идут заморозки: где и когда ждать похолодания
      сегодня
      8143
      Теги: Новости Украины Новости Ивано-Франковска Снег в Украине Погода Непогода в Украине
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Донбасс без воды: ежедневный риск
      сегодня , 12:00 Донбасс без воды: ежедневный риск
      Максим Єфімов 378
      Будинки-привиди на Донбасі: кого тут чекали – українську армію чи "русскую весну"?
      сегодня , 08:40 Будинки-привиди на Донбасі: кого тут чекали – українську армію чи "русскую весну"?
      Повернись живим 1275
      Главные новости 14 апреля: дебаты Порошенко и увольнение скандального Семочко
      сегодня , 08:01 Главные новости 14 апреля: дебаты Порошенко и увольнение скандального Семочко
      5602
      Шпионаж против Трампа, казнь для Ассанжа, города-убежища и 5G – главные новости США за неделю
      сегодня , 07:30 Шпионаж против Трампа, казнь для Ассанжа, города-убежища и 5G – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 1043
      Рейтинги кандидатів, автономія "ЛДНР" у складі України та президент в ефірі: топ-5 блогів тижня
      14 апреля , 22:00 Рейтинги кандидатів, автономія "ЛДНР" у складі України та президент в ефірі: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2158
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Движение по автомобильным дорогам из-за снегопадов ограничено уже в 5 областях
       30 декабря 2014 , 22:52
      "Побачивши кров, стадіон просто озвірів". Знаменитий голкіпер Дніпра розповів сенсаційну історію, як тренеру команди розбили голову
       16 октября 2018 , 14:30
      Кому будут присылать "письма счастья" за нарушения ПДД
       16 января , 09:01
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук