В Карпатах в середине апреля выпало 1,3 метра снега: невероятные фото, видео

В горных районах Ивано-Франковской области в середине апреля выпал снег, и теперь снежный покров в Карпатах достигает почти 120-130 сантиметров. По словам синоптиков, осадки в горах стоит ожидать еще 2-3 дня, а потом начнется резкое потепление до +20 градусов.

Начальник Ивано-Франковского областного центра гидрометеорологии Владимир Фригович в комментарии Укринформу рассказал, что такая снежная погода в Карпатах является нормальной в начале апреля.

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Средний покров снега в Карпатах достигает 120-130 сантиметров. Снега в горах достаточно и осадки в виде мокрого снега будут еще 2-3 дня. На низменной территории области ожидаем дожди. Уже на следующей неделе придет потепление. В четверг-пятницу ожидаем до +20 градусов. В горах тогда будет оттепель,

– отметил он.

Специалисты не видят никаких аномалий в такой зимней погоде в горах. По их словам, бывали годы, когда снег в апреле выпадал уже после того, как зацвели все деревья.



Заснеженная обсерватория на горе Поп Иван

Черногорский горный поисково-спасательный пост также сообщает, что по состоянию на сегодня, 15 апреля, мороз в Карпатах достигает -9 градусов. Заметим, гора Поп Иван – одна из высочайших вершин Украинских Карпат и достигает 2020,5 метров.

Снежная погода в Карпатах держится еще с зимы. Поэтому снег не сходил с вершин весь март и половину апреля.

Туристы и любители горного отдыха также делятся в сети фотографиями заснеженных Карпат. Для них такая погода – отличная возможность покатиться на лыжах и сноуборде.