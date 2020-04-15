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      Прогноз погоды на 16 апреля: после похолодания и дождей тепло снова окутает Украину

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      Какой будет погода в Украины 16 апреля / Getty Images

      Погода в Украине в четверг, 16 апреля, будет преимущественно солнечной и теплой. Воздух в среднем прогреется до +16... +18 градусов. В то же время осадков в основном не будет. Только дожди утром в восточных областях.

      По словам синоптика Натальи Диденко, причина такой погоды – территорию Украины покинул атмосферный фронт, который принес сюда не очень ожидаемый снег и дождь. Поэтому 16 апреля в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление.

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      Таким образом, в четверг температура воздуха существенно повысится. Днем столбики термометров покажут до +12... +18 градусов, а иногда и до +20 градусов. Правда, завтра в течение дня будет преобладать сильный, до штормового, ветер. Его направление изменится с северо-западного на юго-западный.

      В Киеве 16 апреля также можно будет наблюдать сильный юго-западный ветер. Температура воздуха в столице днем ​​повысится до +16... +18 градусов. А в течение дня будет преобладать сухая погода.

      По информации Украинского гидрометцентра, теплее всего 16 апреля будет на западе. Здесь почти во всех областях температура воздуха составит +18... +20 градусов. А на Львовщине поднимется до +19... +21.

      Холоднее всего будет на востоке. В частности, на Луганщине воздух прогреется до +11... +13 градусов, а на Харьковщине и Донетчине – до +12... +14 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 16 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +18... +20

      Львов – +19... +21

      Ивано-Франковск – +18... +20

      Тернополь – +18... +20

      Черновцы – +18... +20

      Хмельницкий – +18... +20

      Луцк – +18... +20

      Ровно – +18... +20

      Житомир – +16... +18

      Винница – +17... +19

      Одесса – +16... +18

      Николаев – +16... +18

      Херсон – +15... +17

      Симферополь – +14... +16

      Кропивницкий – +16... +18

      Черкассы – +16... +18

      Чернигов – +14... +16

      Сумы – +14... +16

      Полтава – +15... +17

      Днепр –+14... +16

      Запорожье – +15... +17

      Донецк – +12... +14

      Луганск – +11... +13

      Харьков – +12... +14

      Киев – +16... +18


      Прогноз погоды на 16 апреля от Укргидрометцентра

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Погода
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