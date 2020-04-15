Прогноз погоды на 16 апреля: после похолодания и дождей тепло снова окутает Украину
Погода в Украине в четверг, 16 апреля, будет преимущественно солнечной и теплой. Воздух в среднем прогреется до +16... +18 градусов. В то же время осадков в основном не будет. Только дожди утром в восточных областях.
По словам синоптика Натальи Диденко, причина такой погоды – территорию Украины покинул атмосферный фронт, который принес сюда не очень ожидаемый снег и дождь. Поэтому 16 апреля в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление.
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Таким образом, в четверг температура воздуха существенно повысится. Днем столбики термометров покажут до +12... +18 градусов, а иногда и до +20 градусов. Правда, завтра в течение дня будет преобладать сильный, до штормового, ветер. Его направление изменится с северо-западного на юго-западный.
В Киеве 16 апреля также можно будет наблюдать сильный юго-западный ветер. Температура воздуха в столице днем повысится до +16... +18 градусов. А в течение дня будет преобладать сухая погода.
По информации Украинского гидрометцентра, теплее всего 16 апреля будет на западе. Здесь почти во всех областях температура воздуха составит +18... +20 градусов. А на Львовщине поднимется до +19... +21.
Холоднее всего будет на востоке. В частности, на Луганщине воздух прогреется до +11... +13 градусов, а на Харьковщине и Донетчине – до +12... +14 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 16 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +18... +20
Львов – +19... +21
Ивано-Франковск – +18... +20
Тернополь – +18... +20
Черновцы – +18... +20
Хмельницкий – +18... +20
Луцк – +18... +20
Ровно – +18... +20
Житомир – +16... +18
Винница – +17... +19
Одесса – +16... +18
Николаев – +16... +18
Херсон – +15... +17
Симферополь – +14... +16
Кропивницкий – +16... +18
Черкассы – +16... +18
Чернигов – +14... +16
Сумы – +14... +16
Полтава – +15... +17
Днепр –+14... +16
Запорожье – +15... +17
Донецк – +12... +14
Луганск – +11... +13
Харьков – +12... +14
Киев – +16... +18
Прогноз погоды на 16 апреля от Укргидрометцентра
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