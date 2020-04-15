Прогноз погоды на 16 апреля: после похолодания и дождей тепло снова окутает Украину

Погода в Украине в четверг, 16 апреля, будет преимущественно солнечной и теплой. Воздух в среднем прогреется до +16... +18 градусов. В то же время осадков в основном не будет. Только дожди утром в восточных областях.

По словам синоптика Натальи Диденко, причина такой погоды – территорию Украины покинул атмосферный фронт, который принес сюда не очень ожидаемый снег и дождь. Поэтому 16 апреля в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление.

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Таким образом, в четверг температура воздуха существенно повысится. Днем столбики термометров покажут до +12... +18 градусов, а иногда и до +20 градусов. Правда, завтра в течение дня будет преобладать сильный, до штормового, ветер. Его направление изменится с северо-западного на юго-западный.

В Киеве 16 апреля также можно будет наблюдать сильный юго-западный ветер. Температура воздуха в столице днем ​​повысится до +16... +18 градусов. А в течение дня будет преобладать сухая погода.

По информации Украинского гидрометцентра, теплее всего 16 апреля будет на западе. Здесь почти во всех областях температура воздуха составит +18... +20 градусов. А на Львовщине поднимется до +19... +21.

Холоднее всего будет на востоке. В частности, на Луганщине воздух прогреется до +11... +13 градусов, а на Харьковщине и Донетчине – до +12... +14 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 16 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +18... +20

Львов – +19... +21

Ивано-Франковск – +18... +20

Тернополь – +18... +20

Черновцы – +18... +20

Хмельницкий – +18... +20

Луцк – +18... +20

Ровно – +18... +20

Житомир – +16... +18

Винница – +17... +19

Одесса – +16... +18

Николаев – +16... +18

Херсон – +15... +17

Симферополь – +14... +16

Кропивницкий – +16... +18

Черкассы – +16... +18

Чернигов – +14... +16

Сумы – +14... +16

Полтава – +15... +17

Днепр –+14... +16

Запорожье – +15... +17

Донецк – +12... +14

Луганск – +11... +13

Харьков – +12... +14

Киев – +16... +18



Прогноз погоды на 16 апреля от Укргидрометцентра