Прогноз погоди на 16 квітня: після похолодання та дощів тепло знову огорне Україну

Погода в Україні у четвер, 16 квітня, буде переважно сонячною та теплою. Повітря в середньому прогріється до +16… +18 градусів. Водночас опадів здебільшого не буде. Лише дощитиме вранці у східних областях.

За словами синоптика Наталки Діденко, причина такої погоди – територію України покинув атмосферний фронт, який приніс сюди не дуже очікуваний сніг і дощ. Тому 16 квітня в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск.

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Таким чином, у четвер температура повітря суттєво підвищиться. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +12… +18 градусів, а подекуди й до +20 градусів. Щоправда, завтра упродовж дня переважатиме сильний, аж до штормового, вітер. Його напрямок зміниться із північно-західного на південно-західний.

У Києві 16 квітня також можна буде спостерігати сильний південно-західний вітер. Температура повітря у столиці вдень підвищиться аж до +16… +18 градусів. А упродовж дня переважатиме суха погода.

За інформацією Українського гідрометцентру, найтепліше 16 квітня буде на заході. Тут майже у всіх областях температура повітря становитиме +18… +20 градусів. А на Львівщині підніметься до +19… +21.

Найхолодніше буде на сході. Зокрема, на Луганщині повітря прогріється до +11… +13 градусів, а на Харківщині та Донеччині – до +12… +14 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 16 квітня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +18…+20

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +18…+20

Рівне – +18…+20

Житомир – +16…+18

Вінниця – +17…+19

Одеса – +16…+18

Миколаїв – +16…+18

Херсон – +15…+17

Сімферополь – +14…+16

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +14…+16

Суми – +14…+16

Полтава – +15…+17

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +12…+14

Луганськ – +11…+13

Харків – +12…+14

Київ – +16…+18



Прогноз погоди на 16 квітня від Укргідрометцентру