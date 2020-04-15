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      Прогноз погоди на 16 квітня: після похолодання та дощів тепло знову огорне Україну

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      Якою буде погода в Україні 16 квітня / Getty Images

      Погода в Україні у четвер, 16 квітня, буде переважно сонячною та теплою. Повітря в середньому прогріється до +16… +18 градусів. Водночас опадів здебільшого не буде. Лише дощитиме вранці у східних областях.

      За словами синоптика Наталки Діденко, причина такої погоди – територію України покинув атмосферний фронт, який приніс сюди не дуже очікуваний сніг і дощ. Тому 16 квітня в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск.

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      Таким чином, у четвер температура повітря суттєво підвищиться. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +12… +18 градусів, а подекуди й до +20 градусів. Щоправда, завтра упродовж дня переважатиме сильний, аж до штормового, вітер. Його напрямок зміниться із північно-західного на південно-західний.

      У Києві 16 квітня також можна буде спостерігати сильний південно-західний вітер. Температура повітря у столиці вдень підвищиться аж до +16… +18 градусів. А упродовж дня переважатиме суха погода.

      За інформацією Українського гідрометцентру, найтепліше 16 квітня буде на заході. Тут майже у всіх областях температура повітря становитиме +18… +20 градусів. А на Львівщині підніметься до +19… +21.

      Найхолодніше буде на сході. Зокрема, на Луганщині повітря прогріється до +11… +13 градусів, а на Харківщині та Донеччині – до +12… +14 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 16 квітня, у містах України:

      Ужгород – +18…+20

      Львів – +19…+21

      Івано-Франківськ – +18…+20

      Тернопіль – +18…+20

      Чернівці – +18…+20

      Хмельницький – +18…+20

      Луцьк – +18…+20

      Рівне – +18…+20

      Житомир – +16…+18

      Вінниця – +17…+19

      Одеса – +16…+18

      Миколаїв – +16…+18

      Херсон – +15…+17

      Сімферополь – +14…+16

      Кропивницький – +16…+18

      Черкаси – +16…+18

      Чернігів – +14…+16

      Суми – +14…+16

      Полтава – +15…+17

      Дніпро – +14...+16

      Запоріжжя – +15…+17

      Донецьк – +12…+14

      Луганськ – +11…+13

      Харків – +12…+14

      Київ – +16…+18


      Прогноз погоди на 16 квітня від Укргідрометцентру

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Погода
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