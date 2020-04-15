Прогноз погоди на 16 квітня: після похолодання та дощів тепло знову огорне Україну
Погода в Україні у четвер, 16 квітня, буде переважно сонячною та теплою. Повітря в середньому прогріється до +16… +18 градусів. Водночас опадів здебільшого не буде. Лише дощитиме вранці у східних областях.
За словами синоптика Наталки Діденко, причина такої погоди – територію України покинув атмосферний фронт, який приніс сюди не дуже очікуваний сніг і дощ. Тому 16 квітня в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск.
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Таким чином, у четвер температура повітря суттєво підвищиться. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +12… +18 градусів, а подекуди й до +20 градусів. Щоправда, завтра упродовж дня переважатиме сильний, аж до штормового, вітер. Його напрямок зміниться із північно-західного на південно-західний.
У Києві 16 квітня також можна буде спостерігати сильний південно-західний вітер. Температура повітря у столиці вдень підвищиться аж до +16… +18 градусів. А упродовж дня переважатиме суха погода.
За інформацією Українського гідрометцентру, найтепліше 16 квітня буде на заході. Тут майже у всіх областях температура повітря становитиме +18… +20 градусів. А на Львівщині підніметься до +19… +21.
Найхолодніше буде на сході. Зокрема, на Луганщині повітря прогріється до +11… +13 градусів, а на Харківщині та Донеччині – до +12… +14 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 16 квітня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +18…+20
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +18…+20
Рівне – +18…+20
Житомир – +16…+18
Вінниця – +17…+19
Одеса – +16…+18
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +15…+17
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +14…+16
Суми – +14…+16
Полтава – +15…+17
Дніпро – +14...+16
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +12…+14
Луганськ – +11…+13
Харків – +12…+14
Київ – +16…+18
Прогноз погоди на 16 квітня від Укргідрометцентру
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