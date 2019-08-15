Прогноз погоды на 16 августа: в Украине будет солнечно и тепло
Погода в Украине в пятницу, 16 августа, будет теплой, солнечной и преимущественно сухой. Незначительные летние дожди могут накрыть только северные и восточно-южные области.
В целом в Украине будет настоящая августовская погода, а столбики термометров в отдельных регионах покажут жаркие – +29...+30 градусов.
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Теплее всего будет в южных областях – до +27...+30 градусов. Поэтому, отдыхающие на Черном и Азовском морях будут иметь хорошую возможность позагорать и искупаться.
Несмотря на это, днем в Полтавской, Запорожской, Донецкой областях и в оккупированном Крыму вероятные летние грозы.
Не повезло жителям Черниговской и Киевской областей, где дожди будут идти весь день. В этих областях будет холодней всего – столбики термометров опустятся до +19+23 градусов тепла.
В западных, центральных и восточных регионах будет сухо и солнечно. Температура воздуха поднимется до комфортных +20...+25 градусов.
В Киеве в пятницу будет холодно и дождливо. Там столбики термометров опустятся до +19...+21 градуса.
Прогноз погоды на пятницу, 16 августа, в городах Украины:
Ужгород – +22...+24
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +20...+22
Винница – +20...+22
Одесса – +26...+28
Николаев – +26...+28
Херсон – +28...+30
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +21...+23
Сумы – +27...+29
Полтава – +28...+30
Днепр – +27...+29
Запорожье – +27...+29
Донецк – +28...+30
Луганск – +26...+28
Харьков – +28...+30
Киев – +19...+21