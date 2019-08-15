Прогноз погоды на 16 августа: в Украине будет солнечно и тепло

Погода в Украине в пятницу, 16 августа, будет теплой, солнечной и преимущественно сухой. Незначительные летние дожди могут накрыть только северные и восточно-южные области.

В целом в Украине будет настоящая августовская погода, а столбики термометров в отдельных регионах покажут жаркие – +29...+30 градусов.

Интересно: Сорванный купол и поваленные деревья: непогода ударила по Украине – фото, видео

Теплее всего будет в южных областях – до +27...+30 градусов. Поэтому, отдыхающие на Черном и Азовском морях будут иметь хорошую возможность позагорать и искупаться.

Несмотря на это, днем в Полтавской, Запорожской, Донецкой областях и в оккупированном Крыму вероятные летние грозы.

Не повезло жителям Черниговской и Киевской областей, где дожди будут идти весь день. В этих областях будет холодней всего – столбики термометров опустятся до +19+23 градусов тепла.

В западных, центральных и восточных регионах будет сухо и солнечно. Температура воздуха поднимется до комфортных +20...+25 градусов.

В Киеве в пятницу будет холодно и дождливо. Там столбики термометров опустятся до +19...+21 градуса.

Прогноз погоды на пятницу, 16 августа, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +20...+22

Винница – +20...+22

Одесса – +26...+28

Николаев – +26...+28

Херсон – +28...+30

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +21...+23

Сумы – +27...+29

Полтава – +28...+30

Днепр – +27...+29

Запорожье – +27...+29

Донецк – +28...+30

Луганск – +26...+28

Харьков – +28...+30

Киев – +19...+21