17:26
15 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Церковь-пирамида в России. Как Кремль защищает своих ученых
      Вєсті Кремля
      21:46, 14 августа
      Вести.UA: Гройсман обиделся на Зеленского. Музыкальное возвращения Повалий
      Вєсті.UA
      19:20, 14 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ

      Прогноз погоды на 16 августа: в Украине будет солнечно и тепло

      62 Читати новину українською
      Погода 16 августа 2019 Украина - синоптик обещает солнечную погоду
      Прогноз погоды в Украине на 16 августа / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 16 августа, будет теплой, солнечной и преимущественно сухой. Незначительные летние дожди могут накрыть только северные и восточно-южные области.

      В целом в Украине будет настоящая августовская погода, а столбики термометров в отдельных регионах покажут жаркие – +29...+30 градусов.

      Интересно: Сорванный купол и поваленные деревья: непогода ударила по Украине – фото, видео

      Теплее всего будет в южных областях – до +27...+30 градусов. Поэтому, отдыхающие на Черном и Азовском морях будут иметь хорошую возможность позагорать и искупаться.

      Несмотря на это, днем в Полтавской, Запорожской, Донецкой областях и в оккупированном Крыму вероятные летние грозы.

      Не повезло жителям Черниговской и Киевской областей, где дожди будут идти весь день. В этих областях будет холодней всего – столбики термометров опустятся до +19+23 градусов тепла.

      В западных, центральных и восточных регионах будет сухо и солнечно. Температура воздуха поднимется до комфортных +20...+25 градусов.

      В Киеве в пятницу будет холодно и дождливо. Там столбики термометров опустятся до +19...+21 градуса.

      Прогноз погоды на пятницу, 16 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +22...+24

      Львов – +21...+23

      Ивано-Франковск – +21...+23

      Тернополь – +20...+22

      Черновцы – +21...+23

      Хмельницкий – +21...+23

      Луцк – +20...+22

      Ровно – +20...+22

      Житомир – +20...+22

      Винница – +20...+22

      Одесса – +26...+28

      Николаев – +26...+28

      Херсон – +28...+30

      Симферополь – +27...+29

      Кропивницкий – +23...+25

      Черкассы – +23...+25

      Чернигов – +21...+23

      Сумы – +27...+29

      Полтава – +28...+30

      Днепр – +27...+29

      Запорожье – +27...+29

      Донецк – +28...+30

      Луганск – +26...+28

      Харьков – +28...+30

      Киев – +19...+21

       

      blog_ava
      Задержанный Юрий Грымчак: что известно о его квартире, где прошел обыск
      сегодня
      2313
      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Аварийная посадка самолета Москва – Симферополь в кукурузном поле: что известно – фото, видео
      сегодня , 13:04 Аварийная посадка самолета Москва – Симферополь в кукурузном поле: что известно – фото, видео
      2374
      Задержание Юрия Грымчака: подробности и значение дела
      сегодня , 12:00 Задержание Юрия Грымчака: подробности и значение дела
      Юрій Бутусов 1418
      Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны
      сегодня , 10:50 Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны
      Світлана Попова 1157
      Задержанный Юрий Грымчак: что известно о его квартире, где прошел обыск
      сегодня , 10:33 Задержанный Юрий Грымчак: что известно о его квартире, где прошел обыск
      1639
      Смертельна диво-зброя Путіна, – Der Spiegel
      сегодня , 10:01 Смертельна диво-зброя Путіна, – Der Spiegel
      Світові Медіа 4251
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук