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      Прогноз погоди на 16 серпня: в Україні буде сонячно і тепло

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      Погода 16 серпня 2019 Україна – синоптик обіцяє сонячну погоду
      Прогноз погоди на 16 серпня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у п'ятницю, 16 серпня, буде теплою, сонячною та переважно сухою. Незначні літні дощі можуть накрити лише північні та східно-південні області.

      Загалом в Україні буде справжня серпнева погода, а стовпчики термометрів в окремих регіонах покажуть спекотні - +29+30 градусів.

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      Найтепліше буде у південних областях – до +27+30 градусів. Тому, відпочивальники на Чорному й Азовському морях матимуть гарну можливість позасмагати і покупатися.

      Попри це, вдень у Полтавській, Запорізькій, Донецькій областях та в окупованому Криму ймовірні літні грози

      Не пощастило жителям Чернігівської та Київської областей, де дощитиме увесь день. У цих областях буде найхолодніше – стовпчики термометрів опустяться до +19+23 градусів тепла.

      У західних, центральних та східних регіонах буде сухо та сонячно. Температура повітря підніметься до комфортних +20+25 градусів.

      У Києві в п'ятницю буде найхолодніше і дощитиме. Там стовпчики термометрів опустяться до +19+21 градуса.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 16 серпня, у містах України:

      Ужгород – +22…+24

      Львів – +21…+23

      Івано-Франківськ – +21…+23

      Тернопіль – +20…+22

      Чернівці – +21…+23

      Хмельницький – +21…+23

      Луцьк – +20…+22

      Рівне – +20…+22

      Житомир – +20…+22

      Вінниця – +20…+22

      Одеса – +26…+28

      Миколаїв – +26…+28

      Херсон – +28…+30

      Сімферополь – +27…+29

      Кропивницький – +23…+25

      Черкаси – +23…+25

      Чернігів – +21…+23

      Суми – +27…+29

      Полтава – +28…+30

      Дніпро – +27…+29

      Запоріжжя – +27…+29

      Донецьк – +28…+30

      Луганськ – +26…+28

      Харків – +28…+30

      Київ – +19…+21

       

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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