Прогноз погоди на 16 серпня: в Україні буде сонячно і тепло
Погода в Україні у п'ятницю, 16 серпня, буде теплою, сонячною та переважно сухою. Незначні літні дощі можуть накрити лише північні та східно-південні області.
Загалом в Україні буде справжня серпнева погода, а стовпчики термометрів в окремих регіонах покажуть спекотні - +29+30 градусів.
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Найтепліше буде у південних областях – до +27+30 градусів. Тому, відпочивальники на Чорному й Азовському морях матимуть гарну можливість позасмагати і покупатися.
Попри це, вдень у Полтавській, Запорізькій, Донецькій областях та в окупованому Криму ймовірні літні грози.
Не пощастило жителям Чернігівської та Київської областей, де дощитиме увесь день. У цих областях буде найхолодніше – стовпчики термометрів опустяться до +19+23 градусів тепла.
У західних, центральних та східних регіонах буде сухо та сонячно. Температура повітря підніметься до комфортних +20+25 градусів.
У Києві в п'ятницю буде найхолодніше і дощитиме. Там стовпчики термометрів опустяться до +19+21 градуса.
Прогноз погоди на п'ятницю, 16 серпня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +20…+22
Рівне – +20…+22
Житомир – +20…+22
Вінниця – +20…+22
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +21…+23
Суми – +27…+29
Полтава – +28…+30
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +26…+28
Харків – +28…+30
Київ – +19…+21