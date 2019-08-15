Прогноз погоди на 16 серпня: в Україні буде сонячно і тепло

Погода в Україні у п'ятницю, 16 серпня, буде теплою, сонячною та переважно сухою. Незначні літні дощі можуть накрити лише північні та східно-південні області.

Загалом в Україні буде справжня серпнева погода, а стовпчики термометрів в окремих регіонах покажуть спекотні - +29+30 градусів.

Цікаво: Зірваний купол і повалені дерева: негода вдарила по Україні – фото, відео

Найтепліше буде у південних областях – до +27+30 градусів. Тому, відпочивальники на Чорному й Азовському морях матимуть гарну можливість позасмагати і покупатися.

Попри це, вдень у Полтавській, Запорізькій, Донецькій областях та в окупованому Криму ймовірні літні грози.

Не пощастило жителям Чернігівської та Київської областей, де дощитиме увесь день. У цих областях буде найхолодніше – стовпчики термометрів опустяться до +19+23 градусів тепла.

У західних, центральних та східних регіонах буде сухо та сонячно. Температура повітря підніметься до комфортних +20+25 градусів.

У Києві в п'ятницю буде найхолодніше і дощитиме. Там стовпчики термометрів опустяться до +19+21 градуса.

Прогноз погоди на п'ятницю, 16 серпня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +20…+22

Рівне – +20…+22

Житомир – +20…+22

Вінниця – +20…+22

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +21…+23

Суми – +27…+29

Полтава – +28…+30

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +26…+28

Харків – +28…+30

Київ – +19…+21