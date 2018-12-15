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      Прогноз погоды на 16 декабря: будет морозно, западные регионы притрусит снегом

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      Прогноз погоды в Украине на 16 декабря
      Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в воскресенье, 16 декабря, будет прохладной: везде, кроме Закарпатья и Крыма синоптики обещают "минус". В западных регионах еще и снег выпадет.

      Об этом информируют в Укргидрометцентре.

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      Так, теплее всего будет на Закарпатье и в Крыму. Там воздух прогреется до +2...+4 градусов. До 0...-2 опустятся столбики термометров на морских побережьях: в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

      На остальной территории Украины ожидается морозная погода – температурные отметки будут колебаться от -1 до -3 градусов.

      Холоднее всего будет на Киевщине, до -3...-5 градусов.

      Почти во всех регионах будет сухо и малооблачно с прояснениями, лишь в западных областях обещают снег, на Закарпатье вероятен снег с дождем.

      Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров за секунду.

      В Киеве – без осадков, -3...-5 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 16 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +2...+4

      Львов – -1...-3

      Ивано-Франковск – -1...-3

      Тернополь – -1...-3

      Черновцы – -1...-3

      Хмельницкий – -1...-3

      Луцк – -1...-3

      Ровно – -1...-3

      Житомир – -1...-3

      Винница – -1...-3

      Одесса – 0...-2

      Николаев – 0...-2

      Херсон – 0...-2

      Симферополь – +2...+4

      Кропивницкий – -1...-3

      Черкассы – -1...-3

      Чернигов – -1...-3

      Сумы – -1...-3

      Полтава – -1...-3

      Днепр – -1...-3

      Запорожье – 0...-2

      Донецк – -1...-3

      Луганск – -1...-3

      Харьков – -1...-3

      Киев – -3...-5

      погода прогноз погоди на грудень прогноз погоди на 16 грудня
      Прогноз погоды на воскресенье, 16 декабря, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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