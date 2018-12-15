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      Прогноз погоди на 16 грудня: буде морозно, західні регіони притрусить снігом

      144 Читать новость на русском
      Прогноз погоди в Україні на 16 грудня
      Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у неділю, 16 грудня, буде прохолодною: усюди, окрім Закарпаття та Криму синоптики обіцяють "мінус". У західних регіонах ще й сніжитиме.

      Про це інформують в Укргідрометцентрі.

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      Так, найтепліше буде на Закарпатті та у Криму. Там повітря прогріється до +2...+4 градусів. До 0...-2 опустяться стовпчики термометрів на морських узбережжях: в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

      На решті території України очікується морозна погода – температурні позначки коливатимуться від -1 до -3 градусів.

      Найхолодніше буде на Київщині, до -3...-5 градусів.

      Майже у всіх регіонах буде сухо та малохмарно із проясненнями, лише у західних областях обіцяють сніг, на Закарпатті ймовірний сніг з дощем.

      Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві – без опадів, -3...-5 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 16 грудня, у містах України:

      Ужгород – +2...+4

      Львів – -1…-3

      Івано-Франківськ – -1…-3

      Тернопіль – -1…-3

      Чернівці – -1…-3

      Хмельницький – -1…-3

      Луцьк – -1…-3

      Рівне – -1…-3

      Житомир – -1…-3

      Вінниця – -1…-3

      Одеса – 0…-2

      Миколаїв – 0…-2

      Херсон – 0…-2

      Сімферополь – +2…+4

      Кропивницький – -1…-3

      Черкаси – -1…-3

      Чернігів – -1…-3

      Суми – -1…-3

      Полтава – -1…-3

      Дніпро – -1…-3

      Запоріжжя – 0…-2

      Донецьк – -1…-3

      Луганськ – -1…-3

      Харків – -1…-3

      Київ – -3…-5

      погода прогноз погоди на грудень прогноз погоди на 16 грудня
      Прогноз погоди на неділю, 16 грудня, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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