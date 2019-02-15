Прогноз погоды на 16 февраля: почти весна пришла в Украину, но не во все области

Погода в субботу, 16 февраля, в Украине будет преимущественно сухой и солнечной, правда облака и небольшие осадки (дождь со снегом) все же ожидаются на Харьковщине и Сумщине.

Что касается температуры, то днем столбики термометров практически на всей территории поднимутся одинаково – +2 – +5 градусов, однако на западе все же немного будет теплее – +4 – +9 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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В Киеве 17 февраля осадки не ожидаются. Температура здесь составит 3 – 5 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на субботу, 16 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +6...+8

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +3...+5

Винница – +2...+4

Одесса – +4...+6

Николаев – +4...+6

Херсон – +3...+5

Симферополь –+4...+6

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – 0... + 2

Полтава – +1...+3

Днепр – +1...+3

Запорожье – +3...+5

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – +3...+5

В Украинском гидрометцентре на субботу также не прогнозируют осадки в большинстве украинских областей.

По словам синоптиков, только в восточных областях и на севере Левобережья местами вероятен небольшой мокрый снег с дождем.

Ночью и утром в Украине – местами туман. На дорогах большинства восточных, северных, центральных и прикарпатских областей местами возможна гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.

Температура же будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, а на Прикарпатье и в Закарпатье на термометрах будет от 5 до 10 градусов тепла.