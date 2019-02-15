Прогноз погоды на 16 февраля: почти весна пришла в Украину, но не во все области
Погода в субботу, 16 февраля, в Украине будет преимущественно сухой и солнечной, правда облака и небольшие осадки (дождь со снегом) все же ожидаются на Харьковщине и Сумщине.
Что касается температуры, то днем столбики термометров практически на всей территории поднимутся одинаково – +2 – +5 градусов, однако на западе все же немного будет теплее – +4 – +9 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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В Киеве 17 февраля осадки не ожидаются. Температура здесь составит 3 – 5 градусов выше нуля.
Прогноз погоды на субботу, 16 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +6...+8
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – +3...+5
Винница – +2...+4
Одесса – +4...+6
Николаев – +4...+6
Херсон – +3...+5
Симферополь –+4...+6
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – 0... + 2
Полтава – +1...+3
Днепр – +1...+3
Запорожье – +3...+5
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – +1...+3
Киев – +3...+5
В Украинском гидрометцентре на субботу также не прогнозируют осадки в большинстве украинских областей.
По словам синоптиков, только в восточных областях и на севере Левобережья местами вероятен небольшой мокрый снег с дождем.
Ночью и утром в Украине – местами туман. На дорогах большинства восточных, северных, центральных и прикарпатских областей местами возможна гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.
Температура же будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, а на Прикарпатье и в Закарпатье на термометрах будет от 5 до 10 градусов тепла.