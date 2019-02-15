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      Прогноз погоды на 16 февраля: почти весна пришла в Украину, но не во все области

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      Погода 16 февраля 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 16 февраля: преимущественно будет тепло, осадки ожидаются лишь на Харьковщине и Сумщине / Golos.io / vasyl73

      Погода в субботу, 16 февраля, в Украине будет преимущественно сухой и солнечной, правда облака и небольшие осадки (дождь со снегом) все же ожидаются на Харьковщине и Сумщине.

      Что касается температуры, то днем столбики термометров практически на всей территории поднимутся одинаково – +2 – +5 градусов, однако на западе все же немного будет теплее – +4 – +9 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      В Киеве 17 февраля осадки не ожидаются. Температура здесь составит 3 – 5 градусов выше нуля.

      Прогноз погоды на субботу, 16 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +6...+8

      Львов – +6...+8

      Ивано-Франковск – +7...+9

      Тернополь – +5...+7

      Черновцы – +6...+8

      Хмельницкий – +5...+7

      Луцк – +5...+7

      Ровно – +5...+7

      Житомир – +3...+5

      Винница – +2...+4

      Одесса – +4...+6

      Николаев – +4...+6

      Херсон – +3...+5

      Симферополь –+4...+6

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +2...+4

      Сумы – 0... + 2

      Полтава – +1...+3

      Днепр – +1...+3

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – +1...+3

      Луганск – +1...+3

      Харьков – +1...+3

      Киев – +3...+5

      В Украинском гидрометцентре на субботу также не прогнозируют осадки в большинстве украинских областей.

      По словам синоптиков, только в восточных областях и на севере Левобережья местами вероятен небольшой мокрый снег с дождем.

      Ночью и утром в Украине – местами туман. На дорогах большинства восточных, северных, центральных и прикарпатских областей местами возможна гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.

      Температура же будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, а на Прикарпатье и в Закарпатье на термометрах будет от 5 до 10 градусов тепла.

       

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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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