Аномальные морозы в США: ждать ли подобного Украине

В конце января и в первых числах февраля арктические морозы накрыли северные, восточные и центрально-западные штаты США и Канаду. Температура воздуха иногда опускалась до -50 градусов по Цельсию. Что стало причиной аномального похолодания и ждать ли такого в Украине, узнавал 24 канал.

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Из-за морозов в пяти штатах США было объявлено чрезвычайное положение – не работал общественный транспорт и отменили тысячи авиарейсов. Школы и детские сады в этот период были закрыты. Несколько десятков человек погибли от переохлаждения.

Климатолог Светлана Краковская в комментарии 24 каналу объясняет, что такое резкое похолодание вызвано изменениями климата.

"В Арктике теплеет намного быстрее, чем в умеренных широтах. Поэтому циркумполярный вихрь, который удерживает холодный воздух за полярным кругом в Арктике, ослаб и теперь получается, что общий перенос воздуха происходит не с запада на восток, как обычно, а очень часто является вот такие "заливы" с севера или с юга. Именно поэтому у нас или очень холодно, или слишком тепло. Погода становится более экстремальной, а ее вариабельность (отклонение от среднего, – ред.) увеличивается", – объяснила Светлана Краковская.



В ряде штатов были отменены авиарейсы / Getty Images

По словам эксперта, это могло произойти и не в Соединенных Штатах, но и, скажем, в Европе. Однако этот вихрь, воздух из Арктики, "прорвало" именно на США. В то же время теплый воздух, который был в умеренных широтах, пошел, наоборот, на север. Таким образом произошло "перемещение" – в Арктике потеплело.

Предусмотреть такую ​​аномалию заблаговременно фактически невозможно, максимум – за несколько недель. Так же нет возможности и спрогнозировать, в какой местности это произойдет в следующий раз.

Чисто теоретически это может произойти и в Украине. Здесь уже было -42 – рекордно низкая температура на территории нашей страны. Однако спрогнозировать, повторится ли подобное – нереально. Если раньше около двух недель была более или менее стабильная погода, то сейчас – хорошо, чтобы 5 дней держалась. Зимой участились гололеды, туманы и другие опасные явления погоды, что как раз связано с изменением климата,

– отметила климатолог.



Кое-где температура опускалась до -50 градусов / Getty Images

Что касается последних недель зимы в Украине, то, как рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ Вера Балабух, сильных морозов ожидать не стоит. Наоборот – завершение февраля обещает быть теплым.

Можем сказать уверенно, что в ближайшие 5 суток в Украине сильных морозов не будет. Только – незначительное для этого периода похолодание. К концу зимы температура обещает быть на 2-3 градуса выше, чем средняя с начала века,

– отметила Вера Балабух.

Также, по словам эксперта, климатическая весна у нас опередила календарную и наступила еще более двух недель назад, в частности в южных регионах.

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"У нас весна наступила даже за неделю до того, как проснулся сурок. Он ее проспал", – шутит метеоролог, ссылаясь на народную примету, согласно которой животное должен увидеть свою тень и этим "спрогнозировать" раннее или позднее потепления.

Кроме того, осуществился и прогноз метеорологов относительно теплой зимы – в декабре и январе температура в Украине была выше нормы.