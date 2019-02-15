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      Аномальні морози у США: чи чекати подібного Україні

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      Морози у США 2019: чи чекати таких морозів в Україні
      Причиною сильного похолодання у Штатах є зміни клімату / Getty Images

      У кінці січня та у перших числах лютого арктичні морози накрили північні, східні та центрально-західні штати США і Канаду. Температура повітря подекуди опускалася до -50 градусів за Цельсієм. Що спричинило аномальне похолодання та чи чекати такого в Україні, дізнавався 24 канал.

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      Через морози у п'яти штатах США був оголошений надзвичайний стан – не працював громадський транспорт і скасували тисячі авіарейсів. Школи та дитячі садочки у цей період були зачинені. Кілька десятків людей загинули від переохолодження. 

      Кліматолог Світлана Краковська у коментарі 24 каналу пояснює, що таке різке похолодання спричинене змінами клімату.

      "В Арктиці теплішає набагато швидше, ніж у помірних широтах. Через це циркумполярний вихор, який втримує холодне повітря за полярним колом в Арктиці, послабився і тепер виходить, що загальне перенесення повітря відбувається не з заходу на схід, як зазвичай, а дуже часто є от такі "затоки" з півночі або з півдня. Саме тому у нас або дуже холодно, або дуже тепло. Погода стає більш екстремальною, а її варіабельність (відхилення від середнього, – ред.) збільшується", – пояснила Світлана Краковська.

      США
      У низці штатів були скасовані авіарейси / Getty Images

      За словами експертки, це могло статися і не в Сполучених Штатах, а й, скажімо, у Європі. Однак цей вихор, повітря з Арктики, "прорвало" саме на США. Водночас тепле повітря, яке було в помірних широтах, пішло, навпаки, на північ. Таким чином сталося "переміщення" – в Арктиці потеплішало.

      Передбачити таку аномальність завчасно фактично неможливо, максимум – за кілька тижнів. Так само немає можливості і спрогнозувати, у якій місцевості це станеться наступного разу.

      Чисто теоретично це може статися і в Україні. Тут уже було -42 – рекордно низька температура на території нашої країни. Однак спрогнозувати, чи повториться подібне – нереально. Якщо раніше по два тижні було більш-менш стабільної погоди, то зараз – добре, щоб 5 днів трималася. Взимку почастішали ожеледиці, тумани й інші небезпечні явища погоди, що якраз пов'язано зі зміною клімату,
      – зазначила кліматолог.

      США
      Подекуди температура опускалася до -50 градусів / Getty Images

      Що стосується останніх тижнів зими в Україні, то, як розповіла завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ Віра Балабух, сильних морозів очікувати не варто. Навпаки – завершення лютого обіцяє бути теплим.

      Можемо сказати впевнено, що протягом найближчих діб в Україні сильних морозів не буде. Лише – незначне для цього періоду похолодання. До кінця зими температура обіцяє бути на 2-3 градуси вищою, ніж середня з початку століття,
      – зазначила Віра Балабух.

      Також, за словами експертки, кліматична весна у нас випередила календарну і настала ще понад два тижні тому, зокрема у південних регіонах. 

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      "У нас весна настала навіть за тиждень до того, як проснувся бабак. Він її проспав", – жартує метеоролог, посилаючись на народну прикмету, згідно з якою тварина має побачити свою тінь і цим "спрогнозувати" раннє чи пізнє потепління.

      Крім того, здійснився і прогноз метеорологів щодо теплої зими – у грудні та січні температура в Україні була вищою за норму. 

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      Теги: Новини України Публікації Новини США Погода клімат Аномальні морози в США
      Джерело: 24 канал
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