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      Прогноз погоди на 16 лютого: майже весна прийшла в Україну, але не у всі області

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      Погода 16 лютого 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 16 лютого: переважно буде тепло, опади очікують лише на Харківщині та Сумщині / Golos.io / vasyl73

      Погода у суботу, 16 лютого, в Україні буде здебільшого сухою та сонячною, щоправда хмари та невеликі опади (дощ зі снігом) все ж очікуються на Харківщині та Сумщині.

      Щодо температури, то вдень стовпчики термометрів фактично на всій території піднімуться однаково – +2 – +5 градусів, однак на заході все ж трохи буде тепліше – +4 – +9 градусів, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      У Києві 17 лютого опади не очікуються. Температура тут становитиме 3 – 5 градусів вище нуля.

      Прогноз погоди на суботу, 16 лютого, у містах України:

      Ужгород – +6…+8

      Львів – +6…+8

      Івано-Франківськ – +7…+9

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +6…+8

      Хмельницький – +5…+7

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +5…+7

      Житомир – +3…+5

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +4…+6

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь –+4…+6

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +2…+4

      Суми – 0…+2

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +1…+3

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +1…+3

      Київ – +3…+5

      В Українському гідрометцентрі на суботу також не прогнозують опади у більшості українських областей.

      За словами синоптиків, лише у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями є імовірним невеликий мокрий сніг з дощем.

      Вночі та вранці в Україні – подекуди туман. На дорогах більшості східних, північних, центральних та прикарпатських областей місцями є можливою ожеледиця. Вітер – переважно північно-західний, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.

      Температура ж коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, а на Прикарпатті та на Закарпатті на термометрах буде від 5 до 10 градусів тепла.

       

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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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