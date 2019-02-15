Прогноз погоди на 16 лютого: майже весна прийшла в Україну, але не у всі області
Погода у суботу, 16 лютого, в Україні буде здебільшого сухою та сонячною, щоправда хмари та невеликі опади (дощ зі снігом) все ж очікуються на Харківщині та Сумщині.
Щодо температури, то вдень стовпчики термометрів фактично на всій території піднімуться однаково – +2 – +5 градусів, однак на заході все ж трохи буде тепліше – +4 – +9 градусів, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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У Києві 17 лютого опади не очікуються. Температура тут становитиме 3 – 5 градусів вище нуля.
Прогноз погоди на суботу, 16 лютого, у містах України:
Ужгород – +6…+8
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5…+7
Житомир – +3…+5
Вінниця – +2…+4
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +3…+5
Сімферополь –+4…+6
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2…+4
Суми – 0…+2
Полтава – +1…+3
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +1…+3
Луганськ – +1…+3
Харків – +1…+3
Київ – +3…+5
В Українському гідрометцентрі на суботу також не прогнозують опади у більшості українських областей.
За словами синоптиків, лише у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями є імовірним невеликий мокрий сніг з дощем.
Вночі та вранці в Україні – подекуди туман. На дорогах більшості східних, північних, центральних та прикарпатських областей місцями є можливою ожеледиця. Вітер – переважно північно-західний, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.
Температура ж коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, а на Прикарпатті та на Закарпатті на термометрах буде від 5 до 10 градусів тепла.