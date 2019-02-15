Прогноз погоди на 16 лютого: майже весна прийшла в Україну, але не у всі області

Погода у суботу, 16 лютого, в Україні буде здебільшого сухою та сонячною, щоправда хмари та невеликі опади (дощ зі снігом) все ж очікуються на Харківщині та Сумщині.

Щодо температури, то вдень стовпчики термометрів фактично на всій території піднімуться однаково – +2 – +5 градусів, однак на заході все ж трохи буде тепліше – +4 – +9 градусів, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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У Києві 17 лютого опади не очікуються. Температура тут становитиме 3 – 5 градусів вище нуля.

Прогноз погоди на суботу, 16 лютого, у містах України:

Ужгород – +6…+8

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +5…+7

Рівне – +5…+7

Житомир – +3…+5

Вінниця – +2…+4

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +4…+6

Херсон – +3…+5

Сімферополь –+4…+6

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2…+4

Суми – 0…+2

Полтава – +1…+3

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +1…+3

Луганськ – +1…+3

Харків – +1…+3

Київ – +3…+5

В Українському гідрометцентрі на суботу також не прогнозують опади у більшості українських областей.

За словами синоптиків, лише у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями є імовірним невеликий мокрий сніг з дощем.

Вночі та вранці в Україні – подекуди туман. На дорогах більшості східних, північних, центральних та прикарпатських областей місцями є можливою ожеледиця. Вітер – переважно північно-західний, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.

Температура ж коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, а на Прикарпатті та на Закарпатті на термометрах буде від 5 до 10 градусів тепла.