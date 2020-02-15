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      Прогноз погоды на 16 февраля: пришла настоящая весна

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      Прогноз погоды на 16 февраля / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в воскресенье, 16 февраля, будет солнечной и довольно теплой. Столбики термометров в среднем поднимутся до 5–7 градусов тепла. В то же время синоптики осадки не прогнозируют.

      По информации Украинского гидрометцентра, в воскресенье будет в основном солнечно, правда будут вероятными облака. Такую ситуацию можно будет наблюдать на всей территории Украины.

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      Теплее всего будет в некоторых западных областях и на юге. Здесь температура воздуха составит +7 – +9 градусов. Зато ниже всего столбики термометров поднимутся на востоке, а именно на Луганщине и Харьковщине. В этих областях синоптики прогнозируют 2–4 градуса тепла.

      Ветер будет дуть в основном дуть в южном направлении. Скорость его составит 7–12 метров в секунду.

      Прогноз погоды на воскресенье, 16 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +6...+8

      Львов – +7...+9

      Ивано-Франковск – +7...+9

      Тернополь – +7...+9

      Черновцы – +7...+9

      Хмельницкий – +6...+8

      Луцк – +6... +8

      Ровно – +6... +8

      Житомир – +4... +6

      Винница – +4...+6

      Одесса – +7...+9

      Николаев – +7...+9

      Херсон – +6...+8

      Симферополь – +7...+9

      Кропивницкий – +5...+7

      Черкассы – +4...+6

      Чернигов – +4... +6

      Сумы – + 3... + 5

      Полтава – +4...+6

      Днепр – +5...+7

      Запорожье – +5...+7

      Донецк – +3...+5

      Луганск – +2...+4

      Харьков – +2...+4

      Киев – +5...+7

      Погода, тепло, Україна, 16 лютого, сонце
      Прогноз погоды на 16 февраля в Украине от Укргидрометцентра 

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Погода
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