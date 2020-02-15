Прогноз погоды на 16 февраля: пришла настоящая весна
Погода в Украине в воскресенье, 16 февраля, будет солнечной и довольно теплой. Столбики термометров в среднем поднимутся до 5–7 градусов тепла. В то же время синоптики осадки не прогнозируют.
По информации Украинского гидрометцентра, в воскресенье будет в основном солнечно, правда будут вероятными облака. Такую ситуацию можно будет наблюдать на всей территории Украины.
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Теплее всего будет в некоторых западных областях и на юге. Здесь температура воздуха составит +7 – +9 градусов. Зато ниже всего столбики термометров поднимутся на востоке, а именно на Луганщине и Харьковщине. В этих областях синоптики прогнозируют 2–4 градуса тепла.
Ветер будет дуть в основном дуть в южном направлении. Скорость его составит 7–12 метров в секунду.
Прогноз погоды на воскресенье, 16 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +6...+8
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +6... +8
Ровно – +6... +8
Житомир – +4... +6
Винница – +4...+6
Одесса – +7...+9
Николаев – +7...+9
Херсон – +6...+8
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +4... +6
Сумы – + 3... + 5
Полтава – +4...+6
Днепр – +5...+7
Запорожье – +5...+7
Донецк – +3...+5
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +5...+7
Прогноз погоды на 16 февраля в Украине от Укргидрометцентра