Прогноз погоды на 16 февраля: пришла настоящая весна

Погода в Украине в воскресенье, 16 февраля, будет солнечной и довольно теплой. Столбики термометров в среднем поднимутся до 5–7 градусов тепла. В то же время синоптики осадки не прогнозируют.

По информации Украинского гидрометцентра, в воскресенье будет в основном солнечно, правда будут вероятными облака. Такую ситуацию можно будет наблюдать на всей территории Украины.

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Теплее всего будет в некоторых западных областях и на юге. Здесь температура воздуха составит +7 – +9 градусов. Зато ниже всего столбики термометров поднимутся на востоке, а именно на Луганщине и Харьковщине. В этих областях синоптики прогнозируют 2–4 градуса тепла.

Ветер будет дуть в основном дуть в южном направлении. Скорость его составит 7–12 метров в секунду.

Прогноз погоды на воскресенье, 16 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +6...+8

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +6... +8

Ровно – +6... +8

Житомир – +4... +6

Винница – +4...+6

Одесса – +7...+9

Николаев – +7...+9

Херсон – +6...+8

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +4... +6

Сумы – + 3... + 5

Полтава – +4...+6

Днепр – +5...+7

Запорожье – +5...+7

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +5...+7



Прогноз погоды на 16 февраля в Украине от Укргидрометцентра