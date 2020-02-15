Прогноз погоди на 16 лютого: прийшла справжня весна
Погода в Україні у неділю, 16 лютого буде сонячною та доволі теплою. Стовпчики термометрів у середньому піднімуться до 5 – 7 градусів тепла. Водночас синоптики опади не прогнозують.
За інформацією Українського гідрометцентру, у неділю буде здебільшого сонячно, щоправда є ймовірними хмари. Таку ситуацію можна буде спостерігати на всій території України.
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Найтепліше буде в деяких західних областях і на півдні. Тут температура повітря становитиме +7 – +9 градусів. Натомість найнижче стовпчики термометрів піднімуться на сході, а саме на Луганщині та Харківщині. У цих областях синоптики прогнозують 2 – 4 градуси тепла.
Вітер дутиме здебільшого дутиме у південному напрямку. Швидкість його становитиме 7 – 12 метрів за секунду.
Прогноз погоди на неділю, 16 лютого, у містах України:
Ужгород – +6…+8
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +7…+9
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +6… +8
Рівне – +6… +8
Житомир – +4… +6
Вінниця – +4…+6
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +7…+9
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +4… +6
Суми – +3…+5
Полтава – +4…+6
Дніпро – +5…+7
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – +5…+7
Прогноз погоди на 16 лютого в Україні від Укргідрометцентру