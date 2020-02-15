Прогноз погоди на 16 лютого: прийшла справжня весна

Погода в Україні у неділю, 16 лютого буде сонячною та доволі теплою. Стовпчики термометрів у середньому піднімуться до 5 – 7 градусів тепла. Водночас синоптики опади не прогнозують.

За інформацією Українського гідрометцентру, у неділю буде здебільшого сонячно, щоправда є ймовірними хмари. Таку ситуацію можна буде спостерігати на всій території України.

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Найтепліше буде в деяких західних областях і на півдні. Тут температура повітря становитиме +7 – +9 градусів. Натомість найнижче стовпчики термометрів піднімуться на сході, а саме на Луганщині та Харківщині. У цих областях синоптики прогнозують 2 – 4 градуси тепла.

Вітер дутиме здебільшого дутиме у південному напрямку. Швидкість його становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

Прогноз погоди на неділю, 16 лютого, у містах України:

Ужгород – +6…+8

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +7…+9

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +6… +8

Рівне – +6… +8

Житомир – +4… +6

Вінниця – +4…+6

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +4… +6

Суми – +3…+5

Полтава – +4…+6

Дніпро – +5…+7

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – +5…+7



Прогноз погоди на 16 лютого в Україні від Укргідрометцентру