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      Прогноз погоди на 16 лютого: прийшла справжня весна

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      Якою буде погода в Україні 16 лютого / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у неділю, 16 лютого буде сонячною та доволі теплою. Стовпчики термометрів у середньому піднімуться до 5 – 7 градусів тепла. Водночас синоптики опади не прогнозують.

      За інформацією Українського гідрометцентру, у неділю буде здебільшого сонячно, щоправда є ймовірними хмари. Таку ситуацію можна буде спостерігати на всій території України.

      Радимо ознайомитися! Теплих зим в Україні побільшає, а літо й осінь стануть більш посушливими

      Найтепліше буде в деяких західних областях і на півдні. Тут температура повітря становитиме +7 – +9 градусів. Натомість найнижче стовпчики термометрів піднімуться на сході, а саме на Луганщині та Харківщині. У цих областях синоптики прогнозують 2 – 4 градуси тепла.

      Вітер дутиме здебільшого дутиме у південному напрямку. Швидкість його становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

      Прогноз погоди на неділю, 16 лютого, у містах України:

      Ужгород – +6…+8

      Львів – +7…+9

      Івано-Франківськ – +7…+9

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +7…+9

      Хмельницький – +6…+8

      Луцьк – +6… +8

      Рівне – +6… +8

      Житомир – +4… +6

      Вінниця – +4…+6

      Одеса – +7…+9

      Миколаїв – +7…+9

      Херсон – +6…+8

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – +5…+7

      Черкаси – +4…+6

      Чернігів – +4… +6

      Суми – +3…+5

      Полтава – +4…+6

      Дніпро – +5…+7

      Запоріжжя – +5…+7

      Донецьк – +3…+5

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +2…+4

      Київ – +5…+7

      Погода, тепло, Україна, 16 лютого, сонце
      Прогноз погоди на 16 лютого в Україні від Укргідрометцентру 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Погода
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