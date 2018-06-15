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Прогноз погоды на 16 июня: центральную Украину накроют грозы, сильные ливни и град

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Прогноз погоды на 16 июня
Прогноз погоды на 16 июня / Фото из соцсетей

В субботу, 16 июня, центральные области Украины накроют кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. А вот на Западе страны существенных осадков не ожидается. На Востоке страны будет сухо и солнечно.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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"Центральные области, Сумщина, Черниговщина, Харьковщина, Юг (но не юго-восток) – кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. Запад может передохнуть – без существенных осадков, лишь местами локальных немного дождей. Луганщина, Донетчина, большинство Запорожья – сухо, солнечно, жарко.
Житомирщина – без существенных осадков", – пишет Наталья Диденко.

Сильные ливни и шквалы предупреждают южные районы Кировоградской области, Крым, Одессу и часть Николаевщины.

Температура воздуха 16 июня будет самая низкая на Западе – от +23 до +27 градусов. В целом по стране температура будет колебаться от +25 до +30 градусов. На Юге и Востоке – от +28 до +34 градусов.

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В Киеве в субботу будет преобладать солнце, вероятность локальных периодических грозовых дождей где-то 40-50 процентов,
– предупреждает синоптик.

Прогноз погоды на субботу, 16 июня, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +28...+30

Николаев – +31...+33

Херсон – +31...+33

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +24...+26

Сумы – +25...+27

Полтава – +26...+28

Днепр – +26..+28

Запорожье – +29..+31

Донецк – +31..+33

Луганск – +30..+32

Харьков – +26...+28

Киев – +25...+27


Прогноз погоды в Украине от Гидрометцентра на 16 июня

 

Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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