Прогноз погоды на 16 июня: центральную Украину накроют грозы, сильные ливни и град
В субботу, 16 июня, центральные области Украины накроют кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. А вот на Западе страны существенных осадков не ожидается. На Востоке страны будет сухо и солнечно.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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"Центральные области, Сумщина, Черниговщина, Харьковщина, Юг (но не юго-восток) – кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. Запад может передохнуть – без существенных осадков, лишь местами локальных немного дождей. Луганщина, Донетчина, большинство Запорожья – сухо, солнечно, жарко.
Житомирщина – без существенных осадков", – пишет Наталья Диденко.
Сильные ливни и шквалы предупреждают южные районы Кировоградской области, Крым, Одессу и часть Николаевщины.
Температура воздуха 16 июня будет самая низкая на Западе – от +23 до +27 градусов. В целом по стране температура будет колебаться от +25 до +30 градусов. На Юге и Востоке – от +28 до +34 градусов.
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В Киеве в субботу будет преобладать солнце, вероятность локальных периодических грозовых дождей где-то 40-50 процентов,
– предупреждает синоптик.
Прогноз погоды на субботу, 16 июня, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +28...+30
Николаев – +31...+33
Херсон – +31...+33
Симферополь – +31...+33
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +24...+26
Сумы – +25...+27
Полтава – +26...+28
Днепр – +26..+28
Запорожье – +29..+31
Донецк – +31..+33
Луганск – +30..+32
Харьков – +26...+28
Киев – +25...+27
Прогноз погоды в Украине от Гидрометцентра на 16 июня