Прогноз погоди на 16 червня: центральну Україну накриють грози, сильні зливи та град
У суботу, 16 червня, центральні області України накриють короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град та шквалисте посилення вітру. А от на Заході країни істотних опадів не очікується. На Сході країни буде сухо та сонячно.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє український синоптик Наталія Діденко.
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"Центральні області, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Південь (але не південний схід) – короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град та шквалисте посилення вітру. Захід може передихнути – без істотних опадів, лише подекуди локальних трохи дощів. Луганщина, Донеччина, більшість Запоріжжя – сухо, сонячно, спекотно.
Житомирщина - без істотних опадів", – пише Наталія Діденко.
Про сильні зливи та шквали попереджають південні райони Кіровоградської області, Крим, Одещину та частину Миколаївщини.
Температура повітря 16 червня буде найнижча на Заході – від +23 до +27 градусів. Загалом по країні температура коливатиметься від +25 до +30 градусів. На Півдні та Сході – від +28 до +34 градусів.
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У Києві у суботу переважатиме сонце, ймовірність локальних періодичних грозових дощів десь 40-50 відсотків,
– попереджає синоптик.
Прогноз погоди на суботу, 16 червня, у містах України:
Ужгород – +26...+28
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +25...+27
Вінниця – +25...+27
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +24...+26
Суми – +25...+27
Полтава – +26...+28
Дніпро – +26..+28
Запоріжжя – +29..+31
Донецьк – +31..+33
Луганськ – +30..+32
Харків – +26...+28
Київ – +25...+27
Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 16 червня