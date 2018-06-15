Прогноз погоди на 16 червня: центральну Україну накриють грози, сильні зливи та град

У суботу, 16 червня, центральні області України накриють короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град та шквалисте посилення вітру. А от на Заході країни істотних опадів не очікується. На Сході країни буде сухо та сонячно.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє український синоптик Наталія Діденко.

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"Центральні області, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Південь (але не південний схід) – короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град та шквалисте посилення вітру. Захід може передихнути – без істотних опадів, лише подекуди локальних трохи дощів. Луганщина, Донеччина, більшість Запоріжжя – сухо, сонячно, спекотно.

Житомирщина - без істотних опадів", – пише Наталія Діденко.

Про сильні зливи та шквали попереджають південні райони Кіровоградської області, Крим, Одещину та частину Миколаївщини.

Температура повітря 16 червня буде найнижча на Заході – від +23 до +27 градусів. Загалом по країні температура коливатиметься від +25 до +30 градусів. На Півдні та Сході – від +28 до +34 градусів.

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У Києві у суботу переважатиме сонце, ймовірність локальних періодичних грозових дощів десь 40-50 відсотків,

– попереджає синоптик.

Прогноз погоди на суботу, 16 червня, у містах України:

Ужгород – +26...+28

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +24...+26

Суми – +25...+27

Полтава – +26...+28

Дніпро – +26..+28

Запоріжжя – +29..+31

Донецьк – +31..+33

Луганськ – +30..+32

Харків – +26...+28

Київ – +25...+27



Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 16 червня