В "Борисполі" літак екстрено сів через кілька хвилин по зльоті
У четвер, 14 червня, у Борисполі через складні погодні умови екстрено сів літак рейсу Київ – Тель-Авів.
Про це повідомляє прес-служба UIA.
В компанії зазначили, що зліт проходив у складних погодних умовах, на фінальному етапі набору висоти параметри двигуна мали тенденцію до перевищення експлуатаційних лімітів.
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Проаналізувавши ситуацію, екіпаж прийняв рішення відключити двигун і повернутися в аеропорт вильоту, повідомивши диспетчерів про позапланову посадку,
– додали у прес-службі.
Повітряне судно успішно приземлилося в Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав. Пасажирів доставили в термінал.
Джерело: 24 Канал
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