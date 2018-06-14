В "Борисполе" самолет экстренно сел, через несколько минут после взлета
В четверг, 14 июня, в Борисполе за сложных погодных условий экстренно сел самолет рейса Киев – Тель-Авив.
Об этом сообщает пресс-служба UIA.
В компании отметили, что взлет проходил в сложных погодных условиях, на финальном этапе набора высоты параметры двигателя имели тенденцию к превышению эксплуатационных лимитов.
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Проанализировав ситуацию, экипаж принял решение отключить двигатель и вернуться в аэропорт вылета, сообщив диспетчеров о внеплановой посадке,
– добавили в пресс-службе.
Воздушное судно успешно приземлилось в Международном аэропорту "Борисполь". Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиров доставили в терминал.
Источник: 24 Канал
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