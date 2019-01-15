Прогноз погоды на 16 января: Украину ожидает небольшой "минус", на Западе – снег с дождем
Погода в Украине в среду, 16 января, будет и солнечной, и снежной и, даже, – дождливой. Так, по всей Украине синоптики обещают небольшой "минус", а вот в западных регионах – вообще оттепель, до +3 градусов.
Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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Завтра днем "минусы" ожидаются небольшие, -1...-4 градуса. В западных областях и на Юге Украины днем – до 0...+3 градусов,
– отмечает эксперт.
По словам Диденко, на Западе 16 января следует ожидать мокрый снег, местами с дождем. Еще в дневные часы вероятен снег на Сумщине и Харьковщине.
В других регионах – без существенных осадков, выглянет солнце.
Холоднее всего будет на Сумщине – до -4 градусов.
Теплее всего – на Буковине, Тернопольщине, Прикарпатье, Львовщине и на Закарпатье. Там воздух прогреется до +3 градусов.
В Киеве 16 января будет без осадков, температура воздуха будет колебаться в пределах -1...-3 градусов.
Прогноз погоды на среду, 16 января, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – -1...-3
Винница – 0...-2
Одесса – -1...+1
Николаев – -1...+1
Херсон – 0...+2
Симферополь – 0...+2
Кропивницкий – -1...-3
Черкассы – 0...-2
Чернигов – -1...-3
Сумы – -2...-4
Полтава – -1...-3
Днепр – -1...-3
Запорожье – -1...+1
Донецк – -1...-3
Луганск – 0...-2
Харьков – -1...-3
Киев – -1...-3
Прогноз погоды на среду, 16 января, от Укргидрометцентра
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