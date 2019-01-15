Прогноз погоды на 16 января: Украину ожидает небольшой "минус", на Западе – снег с дождем

Погода в Украине в среду, 16 января, будет и солнечной, и снежной и, даже, – дождливой. Так, по всей Украине синоптики обещают небольшой "минус", а вот в западных регионах – вообще оттепель, до +3 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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Завтра днем "минусы" ожидаются небольшие, -1...-4 градуса. В западных областях и на Юге Украины днем – до 0...+3 градусов,

– отмечает эксперт.

По словам Диденко, на Западе 16 января следует ожидать мокрый снег, местами с дождем. Еще в дневные часы вероятен снег на Сумщине и Харьковщине.

В других регионах – без существенных осадков, выглянет солнце.

Холоднее всего будет на Сумщине – до -4 градусов.

Теплее всего – на Буковине, Тернопольщине, Прикарпатье, Львовщине и на Закарпатье. Там воздух прогреется до +3 градусов.

В Киеве 16 января будет без осадков, температура воздуха будет колебаться в пределах -1...-3 градусов.