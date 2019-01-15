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      Прогноз погоды на 16 января: Украину ожидает небольшой "минус", на Западе – снег с дождем

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      Погода 16 января 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 16 января / Фото из свободных источников

      Погода в Украине в среду, 16 января, будет и солнечной, и снежной и, даже, – дождливой. Так, по всей Украине синоптики обещают небольшой "минус", а вот в западных регионах – вообще оттепель, до +3 градусов.

      Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Завтра днем "минусы" ожидаются небольшие, -1...-4 градуса. В западных областях и на Юге Украины днем – до 0...+3 градусов,
      – отмечает эксперт.

      По словам Диденко, на Западе 16 января следует ожидать мокрый снег, местами с дождем. Еще в дневные часы вероятен снег на Сумщине и Харьковщине.

      В других регионах – без существенных осадков, выглянет солнце.

      Холоднее всего будет на Сумщине – до -4 градусов.

      Теплее всего – на Буковине, Тернопольщине, Прикарпатье, Львовщине и на Закарпатье. Там воздух прогреется до +3 градусов.

      В Киеве 16 января будет без осадков, температура воздуха будет колебаться в пределах -1...-3 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 16 января, в городах Украины:

      Ужгород – +1...+3

      Львов – +1...+3

      Ивано-Франковск – +1...+3

      Тернополь – +1...+3

      Черновцы – +1...+3

      Хмельницкий – 0...+2

      Луцк – 0...+2

      Ровно – 0...+2

      Житомир – -1...-3

      Винница – 0...-2

      Одесса – -1...+1

      Николаев – -1...+1

      Херсон – 0...+2

      Симферополь – 0...+2

      Кропивницкий – -1...-3

      Черкассы – 0...-2

      Чернигов – -1...-3

      Сумы – -2...-4

      Полтава – -1...-3

      Днепр – -1...-3

      Запорожье – -1...+1

      Донецк – -1...-3

      Луганск – 0...-2

      Харьков – -1...-3

      Киев – -1...-3


      Прогноз погоды на среду, 16 января, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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