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      Прогноз погоди на 16 січня: Україну очікує невеликий "мінус", на Заході – сніг із дощем

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      Погода 16 січня 2019 Україна: прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 16 січня / Фото з вільних джерел

      Погода в Україні у середу, 16 січня, буде і сонячною, і сніжною і, навіть, – дощовою. Так, по всій Україні синоптики обіцяють невеликий "мінус", а ось у західних регіонах – взагалі відлига, до +3 градусів.

      Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: Європу захопили сильні снігопади, у деяких країнах введено надзвичайний стан

      Завтра вдень "мінуси" очікуються невеликі, -1...-4 градуси. У західних областях та на Півдні України вдень – до 0...+3 градусів,
      – зазначає експерт.

      За словами Діденко, на Заході 16 січня слід очікувати на мокрий сніг подекуди з дощем. Ще у денні години ймовірний сніг на Сумщині та Харківщині.

      У інших регіонах – без істотних опадів, визирне сонце.

      Найхолодніше буде на Сумщині – до -4 градусів.

      Найтепліше на Буковині, Тернопільщині, Прикарпатті, Львівщині та на Закарпатті. Там повітря прогріється до +3 градусів.

      У Києві 16 січня буде без опадів, температура повітря коливатиметься в межах -1...-3 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 16 січня, у містах України:

      Ужгород – +1…+3

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – +1…+3

      Тернопіль – +1…+3

      Чернівці – +1…+3

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – 0…+2

      Житомир – -1…-3

      Вінниця – 0…-2

      Одеса – -1…+1

      Миколаїв – -1…+1

      Херсон – 0…+2

      Сімферополь – 0…+2

      Кропивницький – -1…-3

      Черкаси – 0…-2

      Чернігів – -1…-3

      Суми – -2…-4

      Полтава – -1…-3

      Дніпро – -1…-3

      Запоріжжя – -1…+1

      Донецьк – -1…-3

      Луганськ – 0…-2

      Харків – -1…-3

      Київ – -1…-3


      Прогноз погоди на середу, 16 січня, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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