Прогноз погоди на 16 січня: Україну очікує невеликий "мінус", на Заході – сніг із дощем

Погода в Україні у середу, 16 січня, буде і сонячною, і сніжною і, навіть, – дощовою. Так, по всій Україні синоптики обіцяють невеликий "мінус", а ось у західних регіонах – взагалі відлига, до +3 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталка Діденко.

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Завтра вдень "мінуси" очікуються невеликі, -1...-4 градуси. У західних областях та на Півдні України вдень – до 0...+3 градусів,

– зазначає експерт.

За словами Діденко, на Заході 16 січня слід очікувати на мокрий сніг подекуди з дощем. Ще у денні години ймовірний сніг на Сумщині та Харківщині.