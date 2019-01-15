Прогноз погоди на 16 січня: Україну очікує невеликий "мінус", на Заході – сніг із дощем
Погода в Україні у середу, 16 січня, буде і сонячною, і сніжною і, навіть, – дощовою. Так, по всій Україні синоптики обіцяють невеликий "мінус", а ось у західних регіонах – взагалі відлига, до +3 градусів.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталка Діденко.
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Завтра вдень "мінуси" очікуються невеликі, -1...-4 градуси. У західних областях та на Півдні України вдень – до 0...+3 градусів,
– зазначає експерт.
За словами Діденко, на Заході 16 січня слід очікувати на мокрий сніг подекуди з дощем. Ще у денні години ймовірний сніг на Сумщині та Харківщині.
У інших регіонах – без істотних опадів, визирне сонце.
Найхолодніше буде на Сумщині – до -4 градусів.
Найтепліше на Буковині, Тернопільщині, Прикарпатті, Львівщині та на Закарпатті. Там повітря прогріється до +3 градусів.
У Києві 16 січня буде без опадів, температура повітря коливатиметься в межах -1...-3 градусів.
Прогноз погоди на середу, 16 січня, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – +1…+3
Тернопіль – +1…+3
Чернівці – +1…+3
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – -1…-3
Вінниця – 0…-2
Одеса – -1…+1
Миколаїв – -1…+1
Херсон – 0…+2
Сімферополь – 0…+2
Кропивницький – -1…-3
Черкаси – 0…-2
Чернігів – -1…-3
Суми – -2…-4
Полтава – -1…-3
Дніпро – -1…-3
Запоріжжя – -1…+1
Донецьк – -1…-3
Луганськ – 0…-2
Харків – -1…-3
Київ – -1…-3
Прогноз погоди на середу, 16 січня, від Укргідрометцентру