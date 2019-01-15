Європу захопили сильні снігопади, у деяких країнах введено надзвичайний стан

Через сильні хуртовини у Боснії сталося серйозне ДТП, в якому загинули три людини, ще 17 людей постраждали. На засніженій дорозі зіткнувся пасажирський автобус і легковий автомобіль.

Про це повідомило видання Euronews.

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Сильні снігопади у Сербії стали причиною введення надзвичайного стану, який діє вже кілька днів.

На допомогу екстреним службам і поліції Баварії були виділені підрозділи бундесверу (збройні сили Німеччини, – 24 Канал). На півдні і південному сході Німеччини дороги від снігу розчищає важка військова техніка.

У Швейцарії лавина накрила готель з туристами. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав. Клієнтів готелю евакуювали, а сам заклад закрили на невизначений термін.

На австрійських дорогах також твориться хаос через сильні хуртовини, особливо на автомагістралях, розташованих в Альпах. Висока небезпека сходження лавин стала причиною закриття деяких доріг, що в буквальному сенсі відрізало від зовнішнього світу ряд сіл з туристами.

Нагадаємо, 15 січня рятувальники попереджають про небезпечний рівень хуртовин у Києві.