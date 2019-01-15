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      Європу захопили сильні снігопади, у деяких країнах введено надзвичайний стан

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      Снігопади в Європі
      Снігопади в Європі / Фото з відкритих джерел

      Через сильні хуртовини у Боснії сталося серйозне ДТП, в якому загинули три людини, ще 17 людей постраждали. На засніженій дорозі зіткнувся пасажирський автобус і легковий автомобіль.

      Про це повідомило видання Euronews.

      Читайте також: В Австрії під час хуртовини перекинувся автобус: є постраждалі

      Сильні снігопади у Сербії стали причиною введення надзвичайного стану, який діє вже кілька днів.

      На допомогу екстреним службам і поліції Баварії були виділені підрозділи бундесверу (збройні сили Німеччини, – 24 Канал). На півдні і південному сході Німеччини дороги від снігу розчищає важка військова техніка.

      У Швейцарії лавина накрила готель з туристами. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав. Клієнтів готелю евакуювали, а сам заклад закрили на невизначений термін.

      На австрійських дорогах також твориться хаос через сильні хуртовини, особливо на автомагістралях, розташованих в Альпах. Висока небезпека сходження лавин стала причиною закриття деяких доріг, що в буквальному сенсі відрізало від зовнішнього світу ряд сіл з туристами.

      Нагадаємо, 15 січня рятувальники попереджають про небезпечний рівень хуртовин у Києві.

      Теги: Погода Європа Авто
      Джерело: 24 Канал
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