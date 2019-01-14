В Австрії під час хуртовини перекинувся автобус: є постраждалі

В австрійській федеральній землі Штирія автобус з'їхав з траси в кювет і перекинувся. Внаслідок інциденту постраждали 13 осіб.

Про це повідомило видання Kronen Zeitung.

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Зазначається, що зараз на заході Австрії оголошено найвищий рівень лавинної небезпеки.

На місце аварії прибули 13 автомобілів швидкої допомоги. Постраждалих, переважно із забиттями, доправили в лікарню.

Через сніг і блокування доріг ряд комун і міст на заході Австрії залишилися відрізаними від світу. Зокрема, в землі Зальцбург заблокованими залишаються близько 17 тисяч людей. Всього по країні перекрито 180 доріг.

Крім того, заблоковані в результаті снігопадів і популярні гірськолижні курорти в Тіролі та Форальберг, серед яких Ішгль, Лех, Зельден і Цюрс.

У деяких районах протягом доби випало 65-100 сантиметрів снігу, який супроводжується сильним, штормовим вітром.

Снігопади і штормовий вітер перешкодили в неділю повноцінній пошуково-рятувальній операції в районі міста Лех, де напередодні внаслідок сходу лавини загинули троє лижників з Німеччини, ще одна людина зникла безвісти. Пошукова операція продовжується в понеділок.

До подолання наслідків стихії залучено рятувальні та пожежні підрозділи, а також близько тисячі військовослужбовців і вертолітна техніка.