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      В Австрії під час хуртовини перекинувся автобус: є постраждалі

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      Австрія потерпає від шалених хуртовин
      Австрія потерпає від шалених хуртовин / Фото з відкритих джерел

      В австрійській федеральній землі Штирія автобус з'їхав з траси в кювет і перекинувся. Внаслідок інциденту постраждали 13 осіб.

      Про це повідомило видання Kronen Zeitung.

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      Зазначається, що зараз на заході Австрії оголошено найвищий рівень лавинної небезпеки.

      На місце аварії прибули 13 автомобілів швидкої допомоги. Постраждалих, переважно із забиттями, доправили в лікарню.

      Через сніг і блокування доріг ряд комун і міст на заході Австрії залишилися відрізаними від світу. Зокрема, в землі Зальцбург заблокованими залишаються близько 17 тисяч людей. Всього по країні перекрито 180 доріг.

      Крім того, заблоковані в результаті снігопадів і популярні гірськолижні курорти в Тіролі та Форальберг, серед яких Ішгль, Лех, Зельден і Цюрс.

      У деяких районах протягом доби випало 65-100 сантиметрів снігу, який супроводжується сильним, штормовим вітром.

      Снігопади і штормовий вітер перешкодили в неділю повноцінній пошуково-рятувальній операції в районі міста Лех, де напередодні внаслідок сходу лавини загинули троє лижників з Німеччини, ще одна людина зникла безвісти. Пошукова операція продовжується в понеділок.

      До подолання наслідків стихії залучено рятувальні та пожежні підрозділи, а також близько тисячі військовослужбовців і вертолітна техніка.

      Теги: Австрія Аварії та ДТП Погода
      Джерело: 24 Канал
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