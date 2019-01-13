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      В Альпах під лавиною загинули іноземні туристи

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      В Альпах під лавиною загинули іноземні туристи
      В Альпах під лавиною загинули іноземні туристи / Фото з відкритих джерел

      В Альпах лавина забрала життя трьох туристів, ще один зник безвісти. Тіла загиблих виявили поблизу популярного австрійського курорту Лех.

      Про це повідомило видання The MiceTimes of Asia.

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      Іноземцям було 57, 36 і 32 роки, а ось 28-річного туриста досі шукають. Усі чоловіки – громадяни Німеччини. 

      Впродовж останнього тижня сильні снігопади в Альпах спричинили небезпеку сходження лавин. Деякі гірські дороги наразі перекрито. Через несприятливі погодні умови та сходження лавин – високий ризик небезпеки оголосили в австрійській, німецькій та італійській частинах Альп. 

      лавини
      Як врятуватись під час сходження снігової лавини

      До слова, сильні снігопади у Європі все частіше провокують сходження лавин в німецьких, австрійських та італійських Альпах. Так, 5 і 6 січня в горах загинули семеро туристів.

      Теги: Стихійні лиха Жертви Австрія Погода
      Джерело: 24 Канал
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