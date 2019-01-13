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      В Альпах под лавиной погибли иностранные туристы

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      В Альпах под лавиной погибли иностранные туристы
      В Альпах под лавиной погибли иностранные туристы / Фото из открытых источников

      В Альпах лавина унесла жизни трех туристов, еще один пропал без вести. Тела погибших обнаружили вблизи популярного австрийского курорта Лех.

      Об этом сообщило издание The MiceTimes of Asia.

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      Иностранцам было 57, 36 и 32 года, а вот 28-летнего туриста до сих пор ищут. Все мужчины – граждане Германии.

      В течение последней недели сильные снегопады в Альпах вызвали опасность схода лавин. Некоторые горные дороги пока перекрыты. Из-за неблагоприятных погодных условий и схода лавин – высокий риск опасности объявили в австрийской, немецкой и итальянской частях Альп.

       

      лавини
      Как спастись во время схода снежной лавины

      К слову, сильные снегопады в Европе все чаще провоцируют сход лавин в немецких, австрийских и итальянских Альпах. Так, 5 и 6 января в горах погибло семь туристов.

      Теги: Жертвы Стихийный бедствия Погода Австрия
      Источник: 24 Канал
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