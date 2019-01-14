В Австрии во время метели перевернулся автобус: есть пострадавшие

В австрийской федеральной земли Штирия автобус съехал с трассы в кювет и перевернулся. В результате инцидента пострадало 13 человек.

Об этом сообщило издание Kronen Zeitung.

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Отмечается, что сейчас на западе Австрии объявлен высший уровень лавинной опасности.

На место аварии прибыло 13 автомобилей скорой помощи. Пострадавших, преимущественно с ушибами, доставили в больницу.

Из-за снега и блокирования дорог ряд коммун и городов на западе Австрии остался отрезанным от мира. В частности, в земле Зальцбург заблокированными остаются около 17 тыс. человек. Всего по стране перекрыто 180 дорог.

Кроме того, заблокированы в результате снегопадов и популярные горнолыжные курорты в Тироле и Форальберг, среди которых Ишгль, Лех, Зельден и Цюрс.

В некоторых районах в течение суток выпало 65-100 см снега, который сопровождается сильным, штормовым ветром.

Снегопады и штормовой ветер помешали в воскресенье полноценной поисково-спасательной операции в районе города Лех, где накануне в результате схода лавины погибли трое лыжников из Германии, еще один пропал без вести. Поисковая операция продолжается в понедельник.

К борьбе с последствиями стихии привлечены спасательные и пожарные подразделения, а также около тысячи военнослужащих и вертолетная техника.