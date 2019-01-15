Европу захватили сильные снегопады, в некоторых странах введено чрезвычайное положение

Из-за сильных метелей в Боснии произошло серьезное ДТП, в котором погибли три человека, еще 17 человек пострадали. На заснеженной дороге столкнулся пассажирский автобус и легковой автомобиль.

Об этом сообщило издание Euronews.

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Сильные снегопады в Сербии стали причиной введения чрезвычайного положения, которое действует уже несколько дней.

На помощь экстренным службам и полиции Баварии были выделены подразделения бундесвера (вооруженные силы Германии – 24 Канал). На юге и юго-востоке Германии дороги от снега расчищает тяжелая военная техника.

В Швейцарии лавина накрыла отель с туристами. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Клиентов отеля эвакуировали, а само заведение закрыли на неопределенный срок.

На австрийских дорогах также творится хаос из-за сильных метелей, особенно на автомагистралях, расположенных в Альпах. Высокая опасность схода лавин стала причиной закрытия некоторых дорог, в буквальном смысле отрезан от внешнего мира ряд сел с туристами.

Напомним, 15 января спасатели предупреждают об опасном уровне метелей в Киеве.