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      Европу захватили сильные снегопады, в некоторых странах введено чрезвычайное положение

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      Снегопады в Европе
      Снегопады в Европе / Фото из открытых источников

      Из-за сильных метелей в Боснии произошло серьезное ДТП, в котором погибли три человека, еще 17 человек пострадали. На заснеженной дороге столкнулся пассажирский автобус и легковой автомобиль.

      Об этом сообщило издание Euronews.

      Читайте также: В Австрии во время метели перевернулся автобус: есть пострадавшие

      Сильные снегопады в Сербии стали причиной введения чрезвычайного положения, которое действует уже несколько дней.

      На помощь экстренным службам и полиции Баварии были выделены подразделения бундесвера (вооруженные силы Германии – 24 Канал). На юге и юго-востоке Германии дороги от снега расчищает тяжелая военная техника.

      В Швейцарии лавина накрыла отель с туристами. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Клиентов отеля эвакуировали, а само заведение закрыли на неопределенный срок.

      На австрийских дорогах также творится хаос из-за сильных метелей, особенно на автомагистралях, расположенных в Альпах. Высокая опасность схода лавин стала причиной закрытия некоторых дорог, в буквальном смысле отрезан от внешнего мира ряд сел с туристами.

      Напомним, 15 января спасатели предупреждают об опасном уровне метелей в Киеве.

      Теги: Авто Европа Погода
      Источник: 24 Канал
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