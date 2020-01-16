Прогноз погоды на 16 января: по всей Украине будет солнечно
Погода в Украине в четверг, 16 января, будет не по-зимнему теплой и солнечной во всех областях. При этом ни в одном регионе не ожидается ни снега, ни дождя.
Средняя температура воздуха в Украине днем составит +1+5 градусов. На Западе Украины будет еще теплее – до +4+9 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Погода в Киеве тоже будет сухой. Однако может увеличиться облачность, поэтому будет несколько свежее – до +2 градусов.
Что касается похолодания в Украине, то оно ожидается на Крещение.
"Если кто-то хочет сильных морозов и много снега, сначала придется порадоваться небольшим похолоданием в ближайшее время. Но не просто в ближайшее время, а на Крещение", – написала синоптик.
Прогноз погоды на четверг, 16 января, в городах Украины:
Ужгород – +5...+7
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +3...+5
Винница – +2...+4
Одесса – +4...+6
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +3...+5
Сумы – + 3... + 5
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +3...+5
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +1...+3