Прогноз погоды на 16 января: по всей Украине будет солнечно

Погода в Украине в четверг, 16 января, будет не по-зимнему теплой и солнечной во всех областях. При этом ни в одном регионе не ожидается ни снега, ни дождя.

Средняя температура воздуха в Украине днем составит +1+5 градусов. На Западе Украины будет еще теплее – до +4+9 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Киеве тоже будет сухой. Однако может увеличиться облачность, поэтому будет несколько свежее – до +2 градусов.

Что касается похолодания в Украине, то оно ожидается на Крещение.

"Если кто-то хочет сильных морозов и много снега, сначала придется порадоваться небольшим похолоданием в ближайшее время. Но не просто в ближайшее время, а на Крещение", – написала синоптик.

Прогноз погоды на четверг, 16 января, в городах Украины:

Ужгород – +5...+7

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +3...+5

Винница – +2...+4

Одесса – +4...+6

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – + 3... + 5

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +1...+3



Прогноз погоды на 16 января от Укргидрометцентра