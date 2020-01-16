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      Прогноз погоды на 16 января: по всей Украине будет солнечно

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      Прогноз погоды на 16 января / goodfon.ru

      Погода в Украине в четверг, 16 января, будет не по-зимнему теплой и солнечной во всех областях. При этом ни в одном регионе не ожидается ни снега, ни дождя.

      Средняя температура воздуха в Украине днем составит +1+5 градусов. На Западе Украины будет еще теплее – до +4+9 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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      Погода в Киеве тоже будет сухой. Однако может увеличиться облачность, поэтому будет несколько свежее – до +2 градусов.

      Что касается похолодания в Украине, то оно ожидается на Крещение.

      "Если кто-то хочет сильных морозов и много снега, сначала придется порадоваться небольшим похолоданием в ближайшее время. Но не просто в ближайшее время, а на Крещение", – написала синоптик.

      Прогноз погоды на четверг, 16 января, в городах Украины:

      Ужгород – +5...+7

      Львов – +6...+8

      Ивано-Франковск – +6...+8

      Тернополь – +5...+7

      Черновцы – +3...+5

      Хмельницкий – +3...+5

      Луцк – +4...+6

      Ровно – +4...+6

      Житомир – +3...+5

      Винница – +2...+4

      Одесса – +4...+6

      Николаев – +3...+5

      Херсон – +3...+5

      Симферополь – +5...+7

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +3...+5

      Чернигов – +3...+5

      Сумы – + 3... + 5

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +2...+4

      Харьков – +2...+4

      Киев – +1...+3

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Погода
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