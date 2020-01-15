Прогноз погоди на 16 січня: в усій Україні буде сонячно

Погода в Україні в четвер, 16 січня, буде не по-зимовому теплою та сонячною в усіх областях. При цьому в жодному регіоні не очікується ні снігу, ні дощу.

Середня температура повітря в Україні вдень становитиме +1+5 градусів. На Заході України буде ще тепліше – до +4+9 градусів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода у Києві теж буде сухою. Проте може збільшитися хмарність, тож буде дещо свіжіше – до +2 градусів.

Щодо похолодання в Україні, то воно очікується на Водохреще.

"Якщо хтось хоче сильних морозів і багато снігу, спочатку доведеться потішитися невеликим похолоданням найближчим часом. Але не просто найближчим часом, а на Водохреще", – написала синоптикиня.

Прогноз погоди на четвер, 16 січня, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +3…+5

Вінниця – +2…+4

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +3…+5

Суми – +3…+5

Полтава – +2…+4

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – +1...+3



Прогноз погоди на 16 січня від Укргідрометцентру