19:17
15 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Танець Путіна з Бушем. Невиліковна Поклонська
      Вєсті Кремля
      21:59, 14 січня
      Вєсті.UA: "Квартал 95" атакують російські хакери. ОПЗЖ лякає українців
      Вєсті.UA
      19:49, 14 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Прогноз погоди на 16 січня: в усій Україні буде сонячно

      102 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 16 січня / goodfon.ru

      Погода в Україні в четвер, 16 січня, буде не по-зимовому теплою та сонячною в усіх областях. При цьому в жодному регіоні не очікується ні снігу, ні дощу.

      Середня температура повітря в Україні вдень становитиме +1+5 градусів. На Заході України буде ще тепліше – до +4+9 градусів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

      Дивіться також фото: У Росії випав зелений сніг: пояснення еколога

      Погода у Києві теж буде сухою. Проте може збільшитися хмарність, тож буде дещо свіжіше – до +2 градусів.

      Щодо похолодання в Україні, то воно очікується на Водохреще.

      "Якщо хтось хоче сильних морозів і багато снігу, спочатку доведеться потішитися невеликим похолоданням найближчим часом. Але не просто найближчим часом, а на Водохреще", – написала синоптикиня.

      Прогноз погоди на четвер, 16 січня, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – +6…+8

      Івано-Франківськ – +6…+8

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +3…+5

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +4…+6

      Житомир – +3…+5

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +3…+5

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь – +5…+7

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +3…+5

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +2…+4

      Київ – +1...+3

      прогноз погоди на 16 січня в Україні
      Прогноз погоди на 16 січня від Укргідрометцентру

      За кнопкодавство буде кримінальна відповідальність: опубліковано закон
      сьогодні
      5112
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 На побегушках у Путина: почему Кремль отправил Медведева на скамейку запасных
      Олександр Баунов 124
      сьогодні , 17:00 Будущее наступит раньше: что задумал Путин
      СерпомПо 3370
      сьогодні , 15:16 Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      6325
      13 січня , 12:04 Стрімер із Тернополя виграв турнір з призовим фондом 1 000 000 гривень
      1023
      сьогодні , 16:30 Модні тренди 2020 року: що ми будемо носити і на що варто звернути увагу
      Юлія Турелик 1149
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук