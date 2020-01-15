Прогноз погоди на 16 січня: в усій Україні буде сонячно
Погода в Україні в четвер, 16 січня, буде не по-зимовому теплою та сонячною в усіх областях. При цьому в жодному регіоні не очікується ні снігу, ні дощу.
Середня температура повітря в Україні вдень становитиме +1+5 градусів. На Заході України буде ще тепліше – до +4+9 градусів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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Погода у Києві теж буде сухою. Проте може збільшитися хмарність, тож буде дещо свіжіше – до +2 градусів.
Щодо похолодання в Україні, то воно очікується на Водохреще.
"Якщо хтось хоче сильних морозів і багато снігу, спочатку доведеться потішитися невеликим похолоданням найближчим часом. Але не просто найближчим часом, а на Водохреще", – написала синоптикиня.
Прогноз погоди на четвер, 16 січня, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +3…+5
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4…+6
Житомир – +3…+5
Вінниця – +2…+4
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +3…+5
Суми – +3…+5
Полтава – +2…+4
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – +1...+3