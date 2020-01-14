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      У Росії випав зелений сніг: пояснення еколога та фото

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      Зелений сніг у Росії / фото із соцмереж

      У російському Челябінську жителів здивував зелений сніг, який випав при в’їзді в місто. Загрози життю населення такі опади нібито не несуть.

      Про зелений сніг у своєму телеграм-каналі написав начальник у правління екологічної освіти Віталій Безруков.

      Торік було таке: Виглядає депресивно: у Росії випав чорний сніг – фото, відео

      Чоловік вважає: сніг зафарбувався у такий колір через пил із гранітного кар’єру. Водночас, еколог наголошує, що нічого страшного в цьому нема – сніг загрози здоров’ю людей не несе.

      Поблизу є підприємство – Челябінський гранітний кар'єр – вони добувають породу, дроблять її. Буває, що пил долітає до траси М-5. Жителі, які проїжджають повз, бачать що сніг зафарбувався в сіро-зелений відтінок,
      – зазначає чоловік.

      Джерелом пилу, на думку Безрукова, став мінерал змійовик, напівдорогоцінна порода, що схожа на малахіт.

      До слова, це вже не перший схожий випадок у Росії. Раніше зелений сніг випав Первоуральську Свердловської області. Його причиною стала аварія на хімічному підприємстві "Русский хром 1915".


      Зелений сніг у Челябінську/ фото з соцмереж

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Курйозні новини Новини Росії Екологія
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