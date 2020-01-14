У Росії випав зелений сніг: пояснення еколога та фото
У російському Челябінську жителів здивував зелений сніг, який випав при в’їзді в місто. Загрози життю населення такі опади нібито не несуть.
Про зелений сніг у своєму телеграм-каналі написав начальник у правління екологічної освіти Віталій Безруков.
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Чоловік вважає: сніг зафарбувався у такий колір через пил із гранітного кар’єру. Водночас, еколог наголошує, що нічого страшного в цьому нема – сніг загрози здоров’ю людей не несе.
Поблизу є підприємство – Челябінський гранітний кар'єр – вони добувають породу, дроблять її. Буває, що пил долітає до траси М-5. Жителі, які проїжджають повз, бачать що сніг зафарбувався в сіро-зелений відтінок,
– зазначає чоловік.
Джерелом пилу, на думку Безрукова, став мінерал змійовик, напівдорогоцінна порода, що схожа на малахіт.
До слова, це вже не перший схожий випадок у Росії. Раніше зелений сніг випав Первоуральську Свердловської області. Його причиною стала аварія на хімічному підприємстві "Русский хром 1915".
Зелений сніг у Челябінську/ фото з соцмереж