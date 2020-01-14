У Росії випав зелений сніг: пояснення еколога та фото

У російському Челябінську жителів здивував зелений сніг, який випав при в’їзді в місто. Загрози життю населення такі опади нібито не несуть.

Про зелений сніг у своєму телеграм-каналі написав начальник у правління екологічної освіти Віталій Безруков.

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Чоловік вважає: сніг зафарбувався у такий колір через пил із гранітного кар’єру. Водночас, еколог наголошує, що нічого страшного в цьому нема – сніг загрози здоров’ю людей не несе.

Поблизу є підприємство – Челябінський гранітний кар'єр – вони добувають породу, дроблять її. Буває, що пил долітає до траси М-5. Жителі, які проїжджають повз, бачать що сніг зафарбувався в сіро-зелений відтінок,

– зазначає чоловік.

Джерелом пилу, на думку Безрукова, став мінерал змійовик, напівдорогоцінна порода, що схожа на малахіт.

До слова, це вже не перший схожий випадок у Росії. Раніше зелений сніг випав Первоуральську Свердловської області. Його причиною стала аварія на хімічному підприємстві "Русский хром 1915".



Зелений сніг у Челябінську/ фото з соцмереж