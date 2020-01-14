В России выпал зеленый снег: объяснение эколога и фото

В российском Челябинске жителей удивил зеленый снег, который выпал при въезде в город. Угрозы жизни населению такие осадки вроде не несут.

О зеленом снеге в своем телеграмм-канале написал начальник управления экологического образования Виталий Безруков.

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Мужчина считает: снег окрасился в такой цвет из-за пыли из гранитного карьера. Вместе с тем, эколог отмечает, что ничего страшного в этом нет – снег угрозы здоровью людей не несет.

Поблизости есть предприятие – Челябинский гранитный карьер – они добывают породу, дробят ее. Бывает, что пыль долетает до трассы М-5. Жители, которые проезжают мимо, видят, что снег окрасился в серо-зеленый оттенок,

– отмечает мужчина.

Источником пыли, по мнению Безрукова, стал минерал змеевик, полудрагоценная порода, похожая на Малахит.

К слову, это уже не первый похожий случай в России. Раньше зеленый снег выпал в Первоуральске Свердловской области. Его причиной стала авария на химическом предприятии "Русский хром 1915".



Зеленый снег в Челябинске/ фото из соцсетей