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      В России выпал зеленый снег: объяснение эколога и фото

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      Зеленый снег в России / фото из соцсетей

      В российском Челябинске жителей удивил зеленый снег, который выпал при въезде в город. Угрозы жизни населению такие осадки вроде не несут.

      О зеленом снеге в своем телеграмм-канале написал начальник управления экологического образования Виталий Безруков.

      В прошлом году было такое: Выглядит депрессивно: в России выпал черный снег – фото, видео

      Мужчина считает: снег окрасился в такой цвет из-за пыли из гранитного карьера. Вместе с тем, эколог отмечает, что ничего страшного в этом нет – снег угрозы здоровью людей не несет.

      Поблизости есть предприятие – Челябинский гранитный карьер – они добывают породу, дробят ее. Бывает, что пыль долетает до трассы М-5. Жители, которые проезжают мимо, видят, что снег окрасился в серо-зеленый оттенок,
      – отмечает мужчина.

      Источником пыли, по мнению Безрукова, стал минерал змеевик, полудрагоценная порода, похожая на Малахит.

      К слову, это уже не первый похожий случай в России. Раньше зеленый снег выпал в Первоуральске Свердловской области. Его причиной стала авария на химическом предприятии "Русский хром 1915".


      Зеленый снег в Челябинске/ фото из соцсетей

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Экология Курьезные новости
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