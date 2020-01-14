В России выпал зеленый снег: объяснение эколога и фото
В российском Челябинске жителей удивил зеленый снег, который выпал при въезде в город. Угрозы жизни населению такие осадки вроде не несут.
О зеленом снеге в своем телеграмм-канале написал начальник управления экологического образования Виталий Безруков.
В прошлом году было такое: Выглядит депрессивно: в России выпал черный снег – фото, видео
Мужчина считает: снег окрасился в такой цвет из-за пыли из гранитного карьера. Вместе с тем, эколог отмечает, что ничего страшного в этом нет – снег угрозы здоровью людей не несет.
Поблизости есть предприятие – Челябинский гранитный карьер – они добывают породу, дробят ее. Бывает, что пыль долетает до трассы М-5. Жители, которые проезжают мимо, видят, что снег окрасился в серо-зеленый оттенок,
– отмечает мужчина.
Источником пыли, по мнению Безрукова, стал минерал змеевик, полудрагоценная порода, похожая на Малахит.
К слову, это уже не первый похожий случай в России. Раньше зеленый снег выпал в Первоуральске Свердловской области. Его причиной стала авария на химическом предприятии "Русский хром 1915".
Зеленый снег в Челябинске/ фото из соцсетей