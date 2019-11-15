Прогноз погоды на 16 ноября: снова становится теплее
Погода в Украине в субботу, 16 ноября, будет сдержанной, как для ноября. Значительных осадков синоптики не обещают, а воздух почти везде прогреется до убедительных плюсов.
Будет преимущественно облачно, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
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Столбики термометра в среднем будут показывать + 7 + 12 градусов. Так, на Западе и Юге + 10 + 15 градусов, на Закарпатье, в Черновицкой и Одесской областях местами + 15 + 17 градусов
Антициклон постепенно остужает ночи, поэтому минимально уже будет значительно холоднее: + 2 + 7 градусов, а на Востоке, в Днепре и районах, на Полтавщине уже и немного подморозит, около нуля,
– пишет Диденко.
В Киеве в субботу, 16 ноября, значительных осадков не обещают. Ночью термометры покажут + 3 + 5 градусов, днем +8 +11 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 16 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +16…+18
Львов – +10…+12
Ивано-Франковск – +10…+12
Тернополь – +10…+12
Черновцы– +10…+12
Хмельницкий – +10…+12
Луцк – +11…+13
Ровно – +11…+13
Житомир – +10…+12
Винница – +10…+12
Одесса – +14…+16
Николаев – +11…+13
Херсон – +11…+13
Симферополь – +11…+13
Кропивницкий – +10…+12
Черкассы – +9…+11
Чернигов – +8…+10
Сумы – +7…+9
Полтава – +8…+10
Днепр – +8…+10
Запорожье – +10…+12
Донецк – +8…+10
Луганск – +7…+9
Харьков – +6…+8
Киев – +9…+11
Прогноз погоды на 16 ноября от Укргидрометцентра