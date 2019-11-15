Прогноз погоды на 16 ноября: снова становится теплее

Погода в Украине в субботу, 16 ноября, будет сдержанной, как для ноября. Значительных осадков синоптики не обещают, а воздух почти везде прогреется до убедительных плюсов.

Будет преимущественно облачно, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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Столбики термометра в среднем будут показывать + 7 + 12 градусов. Так, на Западе и Юге + 10 + 15 градусов, на Закарпатье, в Черновицкой и Одесской областях местами + 15 + 17 градусов

Антициклон постепенно остужает ночи, поэтому минимально уже будет значительно холоднее: + 2 + 7 градусов, а на Востоке, в Днепре и районах, на Полтавщине уже и немного подморозит, около нуля,

– пишет Диденко.

В Киеве в субботу, 16 ноября, значительных осадков не обещают. Ночью термометры покажут + 3 + 5 градусов, днем ​​+8 +11 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 16 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +16…+18

Львов – +10…+12

Ивано-Франковск – +10…+12

Тернополь – +10…+12

Черновцы– +10…+12

Хмельницкий – +10…+12

Луцк – +11…+13

Ровно – +11…+13

Житомир – +10…+12

Винница – +10…+12

Одесса – +14…+16

Николаев – +11…+13

Херсон – +11…+13

Симферополь – +11…+13

Кропивницкий – +10…+12

Черкассы – +9…+11

Чернигов – +8…+10

Сумы – +7…+9

Полтава – +8…+10

Днепр – +8…+10

Запорожье – +10…+12

Донецк – +8…+10

Луганск – +7…+9

Харьков – +6…+8

Киев – +9…+11

Прогноз погоды на 16 ноября от Укргидрометцентра