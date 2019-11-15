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      Прогноз погоды на 16 ноября: снова становится теплее

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      Погода 16 ноября 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 16 ноября / unsplash

      Погода в Украине в субботу, 16 ноября, будет сдержанной, как для ноября. Значительных осадков синоптики не обещают, а воздух почти везде прогреется до убедительных плюсов.

      Будет преимущественно облачно, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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      Столбики термометра в среднем будут показывать + 7 + 12 градусов. Так, на Западе и Юге + 10 + 15 градусов, на Закарпатье, в Черновицкой и Одесской областях местами + 15 + 17 градусов

      Антициклон постепенно остужает ночи, поэтому минимально уже будет значительно холоднее: + 2 + 7 градусов, а на Востоке, в Днепре и районах, на Полтавщине уже и немного подморозит, около нуля,
      – пишет Диденко.

      В Киеве в субботу, 16 ноября, значительных осадков не обещают. Ночью термометры покажут + 3 + 5 градусов, днем ​​+8 +11 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 16 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +16…+18

      Львов – +10…+12

      Ивано-Франковск – +10…+12

      Тернополь – +10…+12

      Черновцы– +10…+12

      Хмельницкий – +10…+12

      Луцк – +11…+13

      Ровно – +11…+13

      Житомир – +10…+12

      Винница – +10…+12

      Одесса – +14…+16

      Николаев – +11…+13

      Херсон – +11…+13

      Симферополь – +11…+13

      Кропивницкий – +10…+12

      Черкассы – +9…+11

      Чернигов – +8…+10

      Сумы – +7…+9

      Полтава – +8…+10

      Днепр – +8…+10

      Запорожье – +10…+12

      Донецк – +8…+10

      Луганск – +7…+9

      Харьков – +6…+8

      Киев – +9…+11

      прогноз погоди Прогноз погоды на 16 ноября от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики
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