Прогноз погоди на 16 листопада: знову стає тепліше
Погода в Україні в суботу, 16 листопада, буде стриманою, як для листопада. Значних опадів синоптики не обіцяють, а повітря майже всюди прогріється до переконливих плюсів.
Буде переважно хмарно, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Стовпчики термометра в середньому показуватимуть +7+12 градусів. Так, на Заході та Півдні +10+15 градусів, на Закарпатті, у Чернівецькій та Одеській областях місцями +15+17 градусів
Антициклон поступово вихолоджує ночі, тому мінімально вже буде значно холодніше: +2+7 градусів, а на Сході, у Дніпрі та районах, на Полтавщині вже й трохи підморозить, близько нуля,
– пише Діденко.
У Києві в суботу, 16 листопада, значних опадів не обіцяють. Вночі термометри показуватимуть +3+5 градусів, вдень +8+11 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 16 листопада, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +11…+13
Рівне – +11…+13
Житомир – +10…+12
Вінниця – +10…+12
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +11…+13
Херсон – +11…+13
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +10…+12
Черкаси – +9…+11
Чернігів – +8…+10
Суми – +7…+9
Полтава – +8…+10
Дніпро – +8…+10
Запоріжжя – +10…+12
Донецьк – +8…+10
Луганськ – +7…+9
Харків – +6…+8
Київ – +9…+11
Прогноз погоди на 16 листопада від Укргідрометцентру