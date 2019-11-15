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      Прогноз погоди на 16 листопада: знову стає тепліше

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      Прогноз погоди на 16 листопада / unsplash

      Погода в Україні в суботу, 16 листопада, буде стриманою, як для листопада. Значних опадів синоптики не обіцяють, а повітря майже всюди прогріється до переконливих плюсів.

      Буде переважно хмарно, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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      Стовпчики термометра в середньому показуватимуть +7+12 градусів. Так, на Заході та Півдні +10+15 градусів, на Закарпатті, у Чернівецькій та Одеській областях місцями +15+17 градусів

      Антициклон поступово вихолоджує ночі, тому мінімально вже буде значно холодніше: +2+7 градусів, а на Сході, у Дніпрі та районах, на Полтавщині вже й трохи підморозить, близько нуля,
      – пише Діденко.

      У Києві в суботу, 16 листопада, значних опадів не обіцяють. Вночі термометри показуватимуть +3+5 градусів, вдень +8+11 градусів.

      Прогноз погоди на суботу, 16 листопада, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +10…+12

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +10…+12

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +10…+12

      Луцьк – +11…+13

      Рівне – +11…+13

      Житомир – +10…+12

      Вінниця – +10…+12

      Одеса – +14…+16

      Миколаїв – +11…+13

      Херсон – +11…+13

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +10…+12

      Черкаси – +9…+11

      Чернігів – +8…+10

      Суми – +7…+9

      Полтава – +8…+10

      Дніпро – +8…+10

      Запоріжжя – +10…+12

      Донецьк – +8…+10

      Луганськ – +7…+9

      Харків – +6…+8

      Київ – +9…+11

      прогноз погоди
      Прогноз погоди на 16 листопада від Укргідрометцентру 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики
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