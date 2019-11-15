Прогноз погоди на 16 листопада: знову стає тепліше

Погода в Україні в суботу, 16 листопада, буде стриманою, як для листопада. Значних опадів синоптики не обіцяють, а повітря майже всюди прогріється до переконливих плюсів.

Буде переважно хмарно, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Стовпчики термометра в середньому показуватимуть +7+12 градусів. Так, на Заході та Півдні +10+15 градусів, на Закарпатті, у Чернівецькій та Одеській областях місцями +15+17 градусів

Антициклон поступово вихолоджує ночі, тому мінімально вже буде значно холодніше: +2+7 градусів, а на Сході, у Дніпрі та районах, на Полтавщині вже й трохи підморозить, близько нуля,

– пише Діденко.

У Києві в суботу, 16 листопада, значних опадів не обіцяють. Вночі термометри показуватимуть +3+5 градусів, вдень +8+11 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 16 листопада, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +11…+13

Рівне – +11…+13

Житомир – +10…+12

Вінниця – +10…+12

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +11…+13

Херсон – +11…+13

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +10…+12

Черкаси – +9…+11

Чернігів – +8…+10

Суми – +7…+9

Полтава – +8…+10

Дніпро – +8…+10

Запоріжжя – +10…+12

Донецьк – +8…+10

Луганськ – +7…+9

Харків – +6…+8

Київ – +9…+11



Прогноз погоди на 16 листопада від Укргідрометцентру